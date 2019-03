Opération annuelle de nettoyage à la Côte: une tonne et demi de déchets ramassés

Des milliers de volontaires ont passé leur dimanche après-midi à nettoyer les plages de la côte belge. Ce premier week-end de printemps ensoleillé a été l’occasion pour les clubs de surf belges et plusieurs communes du littoral de participer à une grande opération de nettoyage des plages. Des plages surtout encombrées de déchets plastiques.

Le phénomène est connu : il y aurait entre 5 et 14 millions de tonnes de déchets plastiques rejetés dans les mers; soit 444 kilos à la seconde. Et les conséquences de cette pollution sont catastrophiques et dévastatrices pour l'environnement marin. "Le plastique tue les animaux marins à grande échelle et la matière s’effrite en minuscules particules. Ces micro plastiques sont une éponge pleine de poison et se retrouvent de nouveau dans nos assiettes", indiquent les responsables de l’opération Eneco Clean Beach Cup.

Record de participation

La Plage du Coq est envahie par une armée de gilets rouges. Pour la famille Wouters, c’est aussi une action pour l’environnement mais aussi activité ludique pour leurs deux enfants Una et Mila qui se sont beaucoup amusées sous le soleil au milieu des dunes. Pour Rodolphe, l’occasion aussi de leur donner une leçon de choses : "À travers cette activités, on leur apprend qu’il est important de nettoyer les choses, qu’on est des citoyens du monde. Les gens doivent être responsabilisés sur le fait qu’ils habitent la planète et qu’elle n’est pas juste un droit pour eux. Elle se mérite la planète."

Sabine, la maman : "Cette opération, c’est un peu l’histoire du colibri. Ce sont les petits gestes qui font avancer les choses. C’est un bel exemple pour les enfants !"

C’est la dixième fois que cette action de nettoyage est menée en Belgique. L’année dernière, environ 4 000 personnes ont ramassé plus de 5,5 tonnes de déchets entre La Panne et Knokke-Heist. Et cette année, le record devrait être battu. 7500 personnes ont participé à l’opération et ce sont pas moins de 11 tonnes et demie qui ont été collectées en une seule journée.