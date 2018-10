"On voit bien que les choses se développent en termes de consommation de drogues"

Addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, à l'alcool, la cocaïne ou aux drogues... l’addiction est-elle le mal du XXIe siècle? Depuis hier, se tient à Bruxelles un forum européen sur l'addiction et la société. Eclairage avec Julien Talent, psychiatre spécialiste en addictions.

Les addictions aux écrans sont aussi graves que les addictions plus " classiques " que sont les addictions à l’alcool ou aux drogues?

Julien Talent: "Être sur son smartphone ou devant les jeux vidéo, ce n’est pas grave si c’est géré, si ça reste limité. Il peut cependant y avoir des comportements addictifs qui peuvent provoquer des conséquences néfastes pour la scolarité, la vie professionnelle, la vie étudiante ou les relations sociales. En ce qui concerne les addictions comportementales - sans produits donc - c'est plus indirect mais bien sûr il peut y avoir des conséquences à un certain moment."

Les addictions avec produit sont-elles en augmentation ces dernières années?

"On voit bien que les choses se développent en termes de consommation et de production des drogues. Au niveau de l’alcool, il y a des modifications de comportements de consommation, mais ça augmente aussi. Et puis il y a des nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles drogues. Certaines se développent et d’autres sont moins utilisées."

"On a eu un gros boom au niveau de la consommation de la cocaïne il y a déjà quelques années, avec une démocratisation et une banalisation. En parallèle, il y a aussi les nouvelles drogues de synthèse qui sont vendues sur Internet et qui sont très compliquées à pister en termes juridiques. Enfin, tout ça est très complexe, ce sont des comportements problématiques et tout ça évolue très vite, il faut tout le temps s’adapter."

Quelle est la solution?

"Dans un premier temps, l’enjeu à l'hôpital va être d’être abstinent par rapport au produit. On passe à côté de tas de choses en ne visant que l’abstinence donc on va plutôt considérer l’abstinence comme étant un moyen pour pouvoir travailler les choses autrement. Un moyen pour pouvoir atteindre un objectif plus réaliste, qui est le bien-être et que la personne se sente mieux. Ça peut passer par des étapes où l’abstinence n’est pas atteinte ou où la personne va reconsommer un peu. Il faut considérer l’abstinence et le travail sur le produit comme un moyen, pas comme une fin."

L’usage récréatif du cannabis est désormais légalisé dans certains pays/régions. Est-ce que légaliser peut être une manière de lutter contre les assuétudes ?

"Je pense que c’est très complexe. Je pense certainement qu’en termes de criminalité, je crois que c’est problématique que l’État n’ait aucune vue là-dessus. En termes de consommation, il y a des études qui montrent des choses assez contradictoires par rapport au niveau de consommation, par rapport à l’accès aux produits. C’est très complexe parce qu’on voit quand même les dégâts dramatiques que peut faire la consommation de cannabis."