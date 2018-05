"On se plaint peut-être un peu trop du manque de moyens dans la justice, au lieu de parler des projets positifs"

Il a été le premier procureur du Roi du parquet de Bruxelles à gérer des attentats dans la capitale belge, avec la tuerie du Musée juif et les attentats du 22 mars. Jean-Marc Meilleur, en fonction depuis 2014, est l'invité du 13h de ce samedi.

Lors de sa nomination, il avait annoncé vouloir diviser par deux l'arriéré judiciaire, et améliorer la réactivité, en doublant le taux de réponses judiciaires. Quatre ans après, qu'en est-il ? Le bilan est plutôt positif. "Nous sommes passés de 2000 à 600 dossiers en attente, ce qui représente à peu près deux mois et demi d'attente" se félicite le procureur du Roi de Bruxelles. "Concernant le taux de réponse judiciaire, nous l'avons augmenté de 50%, et nous espérons encore faire mieux dans les années à venir." Jean-Marc Meilleur avait aussi annoncé vouloir engager plus de personnels, "nous avons eu du personnel supplémentaire, mais un peu moins qu'attendu."

Récemment, la polémique a enflé autour du quartier du Peterbos à Anderlecht, où une équipe de journalistes de la VRT s'est fait caillassée, lors d'un tournage à propos de contrôleurs de la STIB qui ont été agressés par des jeunes. Si le procureur admet que certaines zones dans Bruxelles "sont plus compliquées à gérer", "il n'y a certainement pas de zone de non-droit, où la police n'ose pas aller. La police est présente partout, mais dans certains quartiers, c'est sûr qu'un travail doit être fait."

Critiqué par certains pour l'image qu'il renvoie du monde judiciaire, le film "Ni juge ni soumise", qui suit le quotidien de la juge Anne Gruwez sur plusieurs années, permet de se rendre compte de "la difficulté de devoir prendre des décisions lourdes en peu de temps, qui est la réalité de notre quotidien", commente Jean-Marc Meilleur.

Et de conclure: "La justice n'est pas poussiéreuse. C'est vrai que l'on manque beaucoup de moyens, et parfois on s'en plaint un peu trop au lieu de montrer les projets positifs."