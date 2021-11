"On propose aux femmes d’acheter du temps" : pourquoi congeler ses ovocytes a de plus en plus de succès ?

"J’ai 36 ans, je suis célibataire et j’ai eu envie de prendre les devants. A vrai dire, je ne suis même pas sûre de vouloir un enfant mais l’âge avançant, je ne voulais pas me fermer de portes". C’est ainsi que Christelle (nom d’emprunt) explique pourquoi elle s’est lancée dans le processus de congélation de ses ovocytes (pré-ovules).

En Belgique, il est en effet possible d’avoir recours à ce procédé afin de multiplier ses chances d’avoir un enfant. Le principe ? Prélever et congeler ses ovocytes avant un certain âge, quand ceux-ci sont encore de bonne qualité, et les utiliser quelques années plus tard si on n’a pas réussi à avoir d’enfant 'naturellement' d’ici là.

Comme Christelle, de plus en plus de femmes ont recours à ce procédé. Tous les hôpitaux que nous avons contactés le confirment. A l’UZ Brussel par exemple, on est passé de 18 femmes en 2010 à 162 femmes en 2021. Et l’année n’est pas encore terminée.

En grande majorité des femmes célibataires

Qui sont les femmes qui sautent le pas ? Des femmes encore assez jeunes car idéalement, "il faut avoir entre 30 et 35 ans pour faire congeler ses ovocytes. Après cet âge-là, la qualité des ovocytes diminue assez nettement", explique le Dr. De Vos, chef de clinique à l’UZ Brussel. Dans la grande majorité des cas, il s’agit de "femmes célibataires", souligne-t-il. "Parfois, il y a des femmes en couple dont le conjoint n’est pas encore prêt à fonder une famille. Il arrive aussi de voir des femmes qui ne se sentent pas encore prêtes pour la maternité, mais qui ne veulent pas se faire rattraper par le temps".