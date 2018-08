On pourra bientôt rendre tous les groupes sanguins compatibles

Si elle aboutit, voilà une recherche scientifique qui s'annonce comme une révolution. Une équipe américaine a mis au point un procédé permettant de transformer n'importe quel groupe sanguin en groupe universel. C'est-à-dire de type O-. De quoi lutter contre les pénuries récurrentes de sang appartenant à ce groupe. Et c'est dans notre tube digestif que se trouve la clé du mystère.

C’est une enzyme de l’intestin. Son rôle est d’éliminer les sucres présents dans la muqueuse du tube digestif. Ces sucres sont similaires à ceux que l’on retrouve dans les cellules sanguines. Les groupe A, AB et B, alors que le groupe O est dépourvu de ces sucres. Le principe est donc qu'au contact du sang des 3 groupes en question, l'enzyme en absorbe les sucres et transforme les groupes A, AB et B en O...

"Ça n’a rien d’effrayant"

Stephen Withers, professeur à l'université de Colombie britannique se veut rassurant, mais reconnaît que pour la population, l’information paraît extraordinaire. "Les gens sont surpris. Dans leur tête, cela paraît étrange. Ils pensent qu’on change le groupe sanguin d’une personne, ce qui peut paraître effrayant. En réalité on se contente de transformer le sang après l’avoir prélevé sur cette personne"

Le rêve des banques du sang

Disposer de davantage de sang de groupe O, c'est le rêve des banques de sang. Car le sang du groupe O peut être transfusé à n'importe qui, explique Stéphane Eeckhoudt, directeur de la banque de sang à la cliniques Saint-Luc. "Aujourd’hui, le besoin en groupes sanguins fait que l’on doit avoir un stock de 250 à 300 poches des différents groupes sanguins. Le sang O est un sang précieux. C'est le premier sang que l’on va donner lors d’une urgence, par exemple pour un accidenté de la route. Si on doit faire une transfusion en urgence, on lui donnera du sang O. Donc, à l’avenir, cela va grandement faciliter notre gestion des stocks et la recherche de donneurs."

Si les chercheurs canadiens doivent encore conduire des essais cliniques pour valider leurs recherches, ils ambitionnent de convertir le sang humain à grande échelle d’ici au minimum 5 ans.