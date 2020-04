On pourra bientôt payer ses amendes pénales par smartphone: la justice passe au "full" numérique

Une nouvelle formule est d’application pour payer vos amendes pénales.

Jusqu’ici réservé aux amendes routières, un nouveau formulaire muni d’un "QR code" arrivera dans votre boîte aux lettres si la Justice estime que vous avez commis un fait passible d'une amende pénale. Principal avantage pour le justiciable, tout peut être réglé rapidement en évitant au passage des ennuis judiciaires plus sérieux.

Extinction des poursuites et pas de casier judiciaire

Le paiement de la transaction proposée met fin aux poursuites judiciaires mais aussi épargne une mention au casier judiciaire. Ce qui laisse de fait une seconde chance en en termes d'insertion sociale, un casier devenant très souvent un obstacle pour trouver ou conserver un emploi.

Traitement et perception plus rapide pour le Trésor public

Les avantages pour la Justice sont aussi nombreux : un gain de temps dans la gestion de l’ensemble du système. Depuis le constat dressé par la police jusqu’à la perception de l’amende, numérisation signifie rapidité dans l’expédition et le suivi du dossier avec comme conséquence logique moins de personnel nécessaire et une perception plus rapide des amendes pour le Trésor public.

Pour le ministre de la Justice Koen Geens, chaque acteur de la chaîne pénale devrait s’y retrouver : "Comme pour les amendes routières, nous veillons à présent aussi à une perception plus rapide des autres amendes. Qu’il s’agisse d’un vol à l’étalage, d’outrage ou de délits environnementaux, l’autorité veille à une bonne exécution de la peine en reliant davantage la police, la justice et les finances".

Ceux qui spéculaient jusqu’ici sur le possible classement vertical d’une amende en seront désormais pour leur frais. Le nouveau système numérique n’oubliera plus personne.

Plus de 30.000 amendes " Corona " dans le système

Période de crise sanitaire oblige, le coronavirus aura eu pour effet d’accélérer la numérisation de la Justice. Le projet a été lancé en 2017 mais les nécessités liées au confinement et au respect de la distance sociale ont imposé la multiplication du recours à l’informatique et aux réseaux sociaux. Les milliers de procès-verbaux liés au confinement vont bénéficier d’un traitement accéléré via le nouveau système.

Pour le procureur général du Hainaut Ignacio de la Serna, cela permettra aux magistrats de pouvoir absorber l'afflux de procès-verbaux: "tout l'aspect administratif qui concerne le traitement des transactions est assez lourd. Une automatisation de ce processus est de nature à dégager de la capacité pour permettre aux magistrats de mieux traiter les dossiers".

Contestation possible dans les procédures

Il convient de rappeler que les sanctions administratives et les amendes pénales en lien avec le confinement ne relèvent pas des mêmes circuits de décision et de paiement. Et que des contestations restent possibles dans les deux procédures.

Pour la Justice, les "infractions pénales Corona" bénéficieront d'un suivi attentif afin d'éviter des disparités de traitement entre les différents arrondissements judiciaires.

Tout savoir via le site internet www.votreamende.be

Un site internet, www.votreamende.be, est disponible en quatre langues pour aider le citoyen à comprendre le nouveau système mais aussi payer ses amendes.

Il permet également de rectifier un paiement erroné. Un "call center" est également à disposition pour répondre aux questions plus complexes.