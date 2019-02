On peut maintenant se faire livrer son fast-food préféré à la maison

Les sociétés de livraisons de plats à domiciles complètent leur offre chaque jour un peu plus. En plus des restaurants classiques, les enseignes de burgers souhaitent faire partie de l’offre.

Nouvel exemple, après des lancements réussis dans toutes les grandes villes de Belgique, Uber Eats élargit son offre en complétant l’offre de livraison de Quick et McDonald avec Burger King, le nouvel arrivé sur le marché belge.

Du 26 février au 11 mars, Burger King sera exclusivement disponible chez Uber Eats à Bruxelles. Vous pouvez également commander votre burger préféré à Charleroi et Namur. A partir du 11 mars, les utilisateurs d’Anvers et de Liège pourront également se faire livrer à domicile.

Dès aujourd’hui, les amateurs de burgers peuvent donc facilement passer leur commande via l’application sur mobiles ou via le site. La livraison peut être facilement suivie en temps réel sur la carte.

Est-ce que ces burgers sont faits pour être livré ?

On le sait les burgers produits dans ces chaînes de restauration rapides ne restent pas souvent en vente longtemps. Chaînes qui d’ailleurs essayent de produire le plus possible au moment de la commande pour éviter les pertes.

Pour l’AFSCA que nous avons contacté à ce sujet : « si le transport respecte bien la chaîne du chaud ou du froid, il n’y a aucun risque à consommer son burger préféré 30 minutes après sa fabrication ».

L’agence qui précise d’ailleurs que des contrôles existent auprès des livreurs à vélo, sans préciser pour autant quand et combien.