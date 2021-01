"On ne pourra pas reprendre l'enseignement en présentiel après la session de janvier", prévient Valérie Gatigny

La session de janvier est organisée en partie en présentiel, alors que le code rouge prévaut jusque février, au moins, dans l'enseignement supérieur... Un risque sanitaire inutile, selon la Fédération des Étudiants Francophones. Pour en débattre sur le plateau de CQFD, trois invités: Valérie Glatigny (MR), ministre de l'Enseignement supérieur, Chems Mabrouk, présidente de la FEF, et Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain.

20% de présence étudiante sur les campus

Valérie Glatigny rappelle pourquoi les examens en présentiel ont été permis: "c'était une demande des établissements et de certains étudiants, certains examens sont impossibles à organiser à distance, et par ailleurs, certains établissements souhaitaient aussi pouvoir faire du présentiel quand il est impossible d'assurer l'égalité devant l'épreuve", explique la ministre, "on a donc mis sur pied un protocole très stricte avec les experts sanitaires pour pouvoir organiser certains examens en présentiel [...] De facto, il y a une jauge de 20% de présence des étudiants. C'est une minorité d'examens qui sont organisés en présentiel. Notamment pour les étudiants de première année pour lesquels il est intéressant d'avoir une interaction avec le professeur", poursuit-elle.

Beaucoup d'étudiants nous informent pourtant avoir plus de 50% d'examens en présentiel. Elie Sartiaux, président du Bureau des Etudiants dans la faculté des sciences humaines, politiques et de communication à l'UCLouvain nous écrit ainsi: "J'ai six examens sur mes huit en présentiel, et je suis chanceux car la plupart de mon entourage n'a même pas d'examens en distanciel. Je ne vais pas vous mentir, dans notre faculté, on n'est pas très... manuels. Alors pourquoi ce taux de présentiel inutilement élevé est-il permis?"

L'organisation d'examens en présentiel permet une qualité et une équité

Vincent Blondel répond ceci: "L'organisation d'examens en présentiel permet une qualité et une équité [...] Il y a aussi le volet stress: la session d'examens est déjà stressante pour les étudiants, s'y ajoute le contexte sanitaire qui les tend un peu plus encore. A distance, il y a en outre la difficulté liée à la connexion internet, à l'ordinateur, etc. C'est aussi ce qui nous a poussés à proposer cette solution", explique le recteur de l'UCLouvain. "Pour cette session, nous avons 200 000 prestations d'examens à organiser, distribuées à moitié en distanciel, à moitié en présentiel. C'est une logistique lourde et complexe à mettre en oeuvre mais pour une série d'examens, le présentiel est un plus".

La FEF rappelle qu'elle n'est pas défavorable au présentiel, "pour autant que les conditions sanitaires le permettent et que les étudiants se sentent en confiance sur le banc des auditoires. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas, vus les retours qu'on reçoit", explique Chems Mabrouk. La présidente de la FEF poursuit: "C'est un facteur de stress qui ajoute à tous les autres. Les examens en présentiel devaient être l'exception. Ca devient la règle dans certaines universités et là c'est problématique. Le problème est aussi dans les transports en commun, dans les attroupements à proximité des auditoirs, etc."

Comment éviter les files en dehors des auditoirs?

Vincent Blondel concède que le système est perfectible et assure qu'il en sera tenu compte. Le recteur de l'UCL précise aussi que la durée des examens a été réduite de quatre à deux heures, de manière à avoir une heure de battement au moins entre deux examens se déroulant dans un même auditoire, et ainsi mieux gérer les files à l'extérieur.

La ministre Glatigny dit comprendre l'angoisse des étudiants et rappelle que les examens en présentiels n'auraient jamais été autorisés sans le feu vert des experts: "ils nous indiquaient déjà fin novembre que ce protocole commun avec le nord du pays était tenable. Et ils l'ont confirmé lors d'une réunion tenue le 22 décembre dernier".

Revoir les méthodes d'évaluation

Parmi les nombreuses questions que la situation soulève auprès des étudiants, celle-ci: est-il cohérent que des étudiants qui n'ont pas eu de cours en présentiel doivent se rendre dans des auditoires pour présenter leurs examens? La présidente de la FEF ajoute: "la crise sanitaire nous a bouleversés dans un monde digital où les étudiants suivaient leurs cours en ligne, par contre l'évaluation n'a pas changé, ça n'a pas de sens [...] On aurait pu trouver des moyens d'évaluer un étudiant pour qu'il puisse passer ses examens autrement: avec des travaux, des examens de réflexion, d'analyse de la matière, etc."

Vincent Blondel assure que des aménagements ont été faits, "nos objectifs sont les mêmes: on veut tous une évaluation correcte des acquis dans un cadre aussi sécurisé que possible, malgré un environnement anxiogène, quelle que soit la formule d'examens retenue", estime le recteur.