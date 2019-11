"On ne peut pas répondre aux défis du vieillissement avec un sparadrap sur une jambe de bois"

Quel avenir pour l'assurance autonomie? Le gouvernement wallon précédent avait adopté ce projet de cotisation obligatoire porté par le cdH, mais la mesure est restée dans les cartons et la nouvelle majorité ne compte pas reprendre le projet . Au regard du vieillissement de la population, la Wallonie peut-elle se passer d'une telle assurance? Pour en parler, deux invitées sur le plateau de CQFD: Alda Greoli, députée wallonne cdH, ancienne ministre en charge de ces questions et Sabine Roberty, députée wallonne PS.

Deux fois plus d'octogénaires en 2060

Le nombre de personnes de plus de 80 ans ne va cesser d’augmenter, et de manière encore plus marquée à partir de 2025-2030 puisqu'à ce moment,

les " baby-boomers " vont entrer dans l’ère des " papy-boomers ". Associé à une espérance de vie qui augmente, le vieillissement de la population est une certitude. Les dernières projections démographiques ont été publiées par le Bureau fédéral du Plan sur la période 2018-2070. Dans le scénario retenu, la part des plus de 67 ans va grimper de 16 % en 2018 à 23 % en 2070.

Autre estimation largement admise: d'ici 2060, le nombre de personnes de plus de 80 ans va plus que doubler. Associés à une espérance de vie qui augmente, le vieillissement de la population et l’augmentation de personnes en situation de dépendance représentent un énorme défi de société.

CQFD, Ce Qui Fait Débat, un face à face sur une question d'actualité chaque jour à 18h20 sur La Première et à 20h en télé sur La Trois.