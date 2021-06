"On ne peut pas continuer à vivre dans la peur comme ça" : l’insécurité toujours bien présente à Louvain-la-Neuve

De son côté, Yasmina a le sentiment que rien ne bouge : "On a l’impression que rien n’est fait mais on ne peut pas continuer à vivre dans la peur comme ça".

Ralph et des amis ont décidé une nuit d’aller voir ce qu’il se passait. "Ils se disaient, s’ils voyaient des comportements suspects, pourquoi pas prévenir la police et éviter une agression de plus cette nuit-là. Et ils ont trouvé vraiment beaucoup d’hommes dans les rues de Louvain-la-Neuve qui avaient l’air de rôder et qui ont fui en courant quand ils s’approchaient. Ils ont croisé une voiture de police et donc ils ont expliqué aux policiers la situation. Les policiers ont remercié et sont partis voir mais il n’y a pas eu grand-chose de fait".

Pour beaucoup d’entre elles, cela se passe dans la rue. C’est le cas de Julie*, qui a été confrontée plusieurs fois à ce genre de situations récemment : "Pendant les vacances de Pâques, je rentrais chez moi après être allée chez une copine et un homme attendait sur la Grand-Place. Quand je suis passée près de lui, il s’est mis à marcher derrière moi et m’a suivie. Heureusement je n’allais pas loin, je suis vite rentrée et il a fait demi-tour dès que je suis arrivée dans le bâtiment. Je l’ai ensuite vu repartir vers la Grand-Place. J’ai aussi connu d’autres situations comme une voiture ralentissant à côté de moi pendant que je courais par exemple". Certaines de ses amies ont elles aussi vécu des expériences similaires, indique la jeune femme.

En rentrant de promenade, elle a entendu quelqu’un frapper à sa porte. "J’ai ouvert et je suis tombée nez à nez avec cet homme, adossé à l’encadrement avec un grand sourire et me demandant comment j’allais. Heureusement, mon amie était toujours avec moi. Elle m’a alors dit qu’elle l’avait surpris en train de nous épier dans la rue et de repérer quel était mon kot. Depuis, je l’ai recroisé plusieurs fois, avec sa femme et sa petite fille. Il m’a fallu plusieurs semaines pour me sentir à nouveau en sécurité sous mon propre toit, j’avais peur qu’il revienne".

Les témoignages de jeunes femmes se succèdent et se ressemblent. Par exemple, Lisa* s’est fait agresser dans un train en rentrant à Louvain-la-Neuve. Depuis, elle fait très attention. Elle explique être très angoissée. "Quand je me promène dans la rue le soir, il n’y a pas une fois où je ne me fais pas accoster et c’est juste un sentiment d’insécurité qui fait que je n’ose plus me balader seule le soir. Je fais tout le temps attention à être raccompagnée et si ce n’est pas le cas, je suis vraiment très stressée".

Les agressions sont en effet courantes pendant la nuit. Récemment, Emilie* en a subi à deux reprises. La première fois, c’était en septembre dernier. "Je rentrais chez moi et j’étais dans une rue où les voitures peuvent passer. Une voiture s’est arrêtée à ma hauteur et l’homme au volant m’a dit des choses comme 't’es bonne'. Puis, voyant que je ne répondais pas à ses avances, il m’a menacée. Il a arrêté la voiture et il est sorti en disant qu’il voulait me violer. J’ai couru très très vite et je ne l’ai pas revu car j’ai réussi à le semer".

Elle s’est rendue à la police. Ce soir-là, elle a découvert une police compréhensive et accueillante. "C’était l’époque où une Erasmus italienne s’était fait tabasser par un homme qui voulait la violer, et en fait, cela s’est passé la même nuit et la description correspondait. J’ai donc été porté plainte en me disant que c’était peut-être le même type. La police a été très accueillante, j’ai été très bien encadrée et souvent, des psychologues m’appelaient. J’estimais que je n’avais pas forcément besoin de cette aide, j’avais très peur en rentrant le soir, c’est un peu un traumatisme mais cela allait. Mais j’ai reçu pas mal d’appels et j’ai vraiment été étonnée positivement de tout ça".

On s’est rendu compte qu’on était suivis

Sa deuxième agression s’est déroulée la semaine dernière au même endroit. "Il était 2 heures du matin, j’étais avec un ami et on a croisé un homme vraiment bizarre. Puis, on s’est rendu compte qu’on était suivis et mon ami m’a dit de foncer dans le kot. J’ai donc couru me cacher. J’ai une terrasse et en regardant en bas, j’ai vu que le type était caché dans les buissons et qu’il attendait sûrement mon retour".

Cette fois-là, elle a été moins bien reçue par la police. "J’ai porté plainte le lendemain, j’aurais dû aller le jour même mais c’est vrai qu’on n’y pense pas forcément. Et là, j’ai été beaucoup moins bien accueillie. Ils m’ont juste fait sentir que j’étais débile de déclarer le lendemain, ils n’étaient pas très sympas. Je leur ai dit que j’étais un peu choquée et ils m’ont dit que ce n’était pas très malin", explique-t-elle, déçue.