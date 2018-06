On manque d'ingénieurs en Belgique: les entreprises s'arrachent les jeunes diplômés

Mathieu vient de présenter son travail de fin d’études. Tout s’est bien déroulé, il est assuré de recevoir son diplôme dans les prochains jours. Il est assuré aussi d’avoir un emploi d’ingénieur en construction depuis quelques semaines. Et les propositions continuent d’affluer: "Il y avait des personnes dans mon jury qui m’ont dit: 'Ta présentation était super bien, est-ce que tu aurais envie de venir travailler chez nous ?' J’ai dû refuser pour deux personnes parce que j’ai déjà signé un contrat."

S’il a trouvé du travail si facilement, c’est parce que les employeurs sont à l’affût. Mathieu exerce l’un des métiers en pénurie dans notre pays. "Il manque environ 500 ingénieurs chaque année pour satisfaire les besoins de l’économie belge", estime Michel Milcamps, le président de la FABI, la Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs Civils, d'Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs.

Au total, depuis avril, Mathieu a reçu environ dix propositions et il a eu le luxe de choisir dans quelle entreprise il évoluera ces prochaines années. "Ça fait toujours plaisir. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant d’entreprises qui nous demandent. On a un choix alors qu’il y a des personnes qui n’ont pas ce choix ! (…) J’ai fait un choix de cœur. J’ai regardé ce que l’entreprise attendait de moi et quels étaient les projets que l’entreprise faisait. Au niveau des avantages, ils sont un peu tous les mêmes dans chaque entreprise".

Manque de visibilité des ingénieurs

Mathieu a donc porté son choix sur la société de construction dans laquelle il a fait son stage il y a quelques mois. "On a fait la connaissance de Mathieu lors du stage d’entreprise. Grâce à ça, il a appris à nous connaitre, nous avons appris à le connaitre", explique Stéphane Dieleman, administrateur délégué d’une grande entreprise de construction. Des stages très importants qui permettent de connaitre déjà les candidats. "Quand ils sortent d’études d’ingénieurs, leurs têtes sont bien faites et ils ont bien été formés. Ça nous permet surtout de les cerner un peu plus en ce qui concerne le caractère et le travail d’équipe. Pour eux, ça leur permet de cerner la société". En 2018, cette entreprise de construction a déjà engagé 11 personnes. Chaque année, 4 à 5 jeunes étudiants rejoignent l’équipe.

Selon la FABI, la Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs Civils, d'Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs, en moyenne, la moitié des ingénieurs sortant des études trouvent un emploi dans les deux mois. Après 4 mois, ils ont tous trouvé. Des chiffres qui montrent le manque d’ingénieurs en Belgique. "Il y a des gens qui sont forts en math et en sciences et qui ne suivent pas les études d’ingénieurs. Ils ne savent pas tous l’intérêt du métier d’ingénieur parce que les ingénieurs exercent plusieurs métiers différents et c’est moins connu que les médecins. Tout le monde va chez le docteur, mais les petits enfants ne vont pas chez l’ingénieur", explique Michel Milcamps.

Environ 1500 ingénieurs sortent chaque année des écoles belges. Il en faudrait 2000 pour satisfaire les demandes des entreprises.