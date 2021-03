"On est déjà complets, on rouvrira le 1er mai, on a assez payé": le cri du coeur des restos

Comme bien d'autres chefs cuistots interrogés par la RTBF, Lionel Rigolet, chef du Comme chez soi, restaurant doublement étoilé de Bruxelles, l'affirme: "On rouvrira le 1er mai"

"C’est une question de survie, que ce soit pour nos grandes maisons, pour les petites maisons et pour tout notre personnel, nos fournisseurs, parce qu’il ne faut pas oublier que nous, on est fermé, nos fournisseurs ne travaillent plus, mais nos producteurs ont dû jeter toute une partie de leur production à la poubelle aussi".

Et ce même si le Premier l'a encore répété récemment: il ne peut pas s'y engager formellement.

"Oui, avec tout ce qu’on annonce et tout ce qui se passe en ce moment, on se pose encore la question, admet Lionel Rigolet. Maintenant, moi, je ne suis plus d’accord non plus. Quand j’entends encore ce matin tout ce qui se passe dans les trains, dans ci, dans là, je pense qu’on a le droit de rouvrir et on a pris les mesures qu’il fallait."

Lionel Rigolet en colère parce que pour lui, c’est possible d’ouvrir son restaurant. Par exemple, au niveau du système de ventilation, tout a été prévu: "On brasse 11.000 mètres cubes qui sont renouvelés toutes les heures. Vous n’avez pas ça dans les trains, vous n’avez pas ça ailleurs. On peut espacer les clients comme on l’a déjà fait. On a la chance d’avoir une maison spacieuse. Maintenant, c’est vrai que pour des petites maisons, c’est un peu plus compliqué, mais il faut penser à tout le monde. Il y a des jeunes qui commencent, il y a des jeunes qui débutent, il y a des jeunes qui se sont lancés entre les deux confinements et il faut penser à toutes ces personnes aussi".

Se faire tester avant de rentrer dans le restaurant, par contre, il n'y est pas très favorable... "Ca va prendre un temps énorme et c’est de nouveau une perte de temps. Si en plus il continue à y avoir le couvre-feu à 22 h, comment allons-nous faire ? Donc, il faut quand même assouplir certaines mesures. Je pense qu’on en a assez maintenant".

Sa priorité, c'est de faire revenir vos clients dans les salles mais aussi de garder son équipe: "Nous, on a beaucoup de contact avec notre équipe, donc on sait pour l’instant qu’ils vont tous revenir. Mais est-ce qu’ils vont continuer ? Le problème, c’est que quand vous êtes resté presque un an à l’arrêt et que vous devez reprendre au moment où il y a un service qui va être un peu tendu et que vous allez élever un petit peu le son de la voix, est-ce qu’ils vont encore l’accepter ? C’est toutes des questions qu’on se pose. Est-ce qu’ils vont avoir de nouveau l’envie de travailler le soir, puisqu’on a un métier où on travaille pendant que les autres s’amusent, entre guillemets, même si c’est un métier de passion ?"

Certains se sont dirigés vers autre chose pendant cette période, d’autres métiers, ou ont décidé de changer de carrière: "J’ai entendu quelqu’un qui avait été maître d’hôtel pendant 30 ans et qui a décidé de devenir chauffeur de tram".

Il plaide donc pour un message clair: "Là, ça devient impossible. Le métier est à l’agonie, donc il faut vraiment qu’ils nous laissent rouvrir, et ce n’est pas en nous disant le 25 qu’on peut rouvrir le 1er mai. Il y a tous les producteurs, il y a tous nos fournisseurs et on doit faire des nouvelles cartes, on doit se mettre en place. Donnez-nous une date ! Nous, on est déjà complet le 1er mai et j’ai plein de mes collègues qui sont complets aussi. Je pense qu’on a assez payé et on doit nous laisser ouvrir".

Ce n’est pourtant pas dans les traditions de la maison, de ce restaurant, de faire du take-away.. "parce qu’évidemment, faire du travail à l’assiette comme on le fait, on travaille le produit et le goût, bien sûr, on essaye de travailler la facilité pour le client pour réchauffer le plat et pour avoir le plus de saveurs. C’est une remise en question chaque semaine parce qu’on change le menu toutes les semaines. C’est quand même énormément de boulot pour, entre guillemets, pas grand-chose non plus, sauf pour avoir le bonheur de nos clients. Et ça, c’est toujours le plus important".

Une nouvelle façon de fonctionner qui peut amener de nouveaux clients: "Il y a des clients qui ne connaissaient pas notre maison, et comme on fait le take-away à 65 euros, ils se sont dit qu’ils allaient tester le Comme chez soi. Et nous, entre les deux confinements, pour justement avoir des rentrées en plus, on a gardé ce take-away et je pense qu’on va continuer. C’est un autre métier, ce n’est pas le métier qu’on souhaitait faire un jour, mais ça nous permet quand même de rester dans notre activité".