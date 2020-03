"On a une cicatrice à vie": victimes de viol, Pascale, Candide et Ingrid ont décidé de briser le silence

Comme une maladie honteuse, le viol reste souvent un douloureux secret pour les victimes. Combien sont-ils ou elles à avoir subi un rapport sexuel forcé ? 20% des Belges selon la dernière étude menée par Amnesty International et SOS viol. De tous milieux, toutes classes sociales. A peine croyable ? Voici un autre chiffre édifiant : 48% des victimes l’ont été avant l’âge de 19 ans. L’une des raisons qui expliquerait les chiffres énormes de ce sondage, dans la foulée de la vague #MeToo, les langues se délient, y compris chez les victimes d’agressions sexuelles très anciennes.

Pascale, violée entre 7 et 11 ans.

Pascale Urbain a créé l’association Brise le silence, pour aider les hommes et les femmes à parler de leur viol. Elle-même est une victime. Quand elle était encore une petite fille, elle a été violée, régulièrement, par quelqu’un du quartier, dit-elle. Presque 50 ans plus tard, elle n’ose toujours pas dire que c’était son voisin, le grand frère de sa meilleure amie.

Elle devait avoir 7 ou 8 ans, elle ne sait pas exactement, elle n’arrive toujours pas à dater précisément les faits, mais elle se souvient qu’à l’âge de 11 ans, cela durait encore. "C’est quelque chose qui reste à vie, d’autant plus que je n’en ai pas parlé pendant très longtemps. Il a fallu des années pour que ma parole se libère."

Garder le silence, mais pourquoi ? "On n’ose pas en parler, on a honte, on se dit : on ne va pas me croire, et mon agresseur me menaçait". Sa propre mère n’a rien su pendant longtemps.

Je me laissais mourir

Ce n’est que 20 ans plus tard, à l’âge de 28 ans que Pascale lèvera le voile sur son terrible secret. C’était en 1991, elle a décompensé, elle est devenue anorexique. "Je me laissais mourir, ma relation de couple ne fonctionnait pas, je ne voulais pas d’enfant ". Quelques années plus tard, elle se marie et met au monde un fils. Elle a 31 ans. On est en plein dans l’affaire Julie et Melissa, elle replonge dans la dépression. Elle est hospitalisée, en psychiatrie, et là, dit-elle, c’est le parcours du combattant. "Il y avait peu de professionnels prêts à entendre ce que j’avais à raconter. J’étais en plein stress post-traumatique. Je faisais des cauchemars, j’avais des insomnies, des angoisses. Le personnel soignant de l’époque n’a pas compris."

Il faut dire que pendant son hospitalisation, Pascale elle-même ne s’exprime pas très clairement, parce qu’elle ne fait pas le lien entre son mal-être et les abus sexuels qu’elle a subi.

Aujourd’hui, Pascale a 55 ans. Elle aide les victimes à sortir du silence. Elle les accompagne à la police, pour les aider à déposer plainte, elle donne également des formations dans les commissariats de police. Mais elle n’a pas oublié. Elle a fait plusieurs burn-out. Depuis 2006, elle n’a plus mis les pieds à l’hôpital. C’est une victoire.

Candide, l’amnésie traumatique

Candide a porté plainte il y a deux ans. L’affaire a été classée sans suite. Il y avait prescription. Pour elle aussi, les faits se sont déroulés dans l’enfance. Elle avait 8 ou 9 ans. Elle a été violée brutalement et séquestrée à plusieurs reprises pendant un an. L’agresseur était un membre de la famille recomposée. Elle n’en dira pas plus. Il la menaçait à l’époque. Vingt ans plus tard, elle a toujours peur des représailles.

Le cerveau de Candide avait occulté cet épisode dramatique de sa vie. Oublié, complètement. C’est ce qu’on appelle l’amnésie traumatique, très fréquente chez les victimes de violences sexuelles. A l’âge de 34 ans, alors qu’elle est enceinte de sa fille, elle est victime d’un hold-up. C’est alors que les cauchemars commencent. "Je voyais la tête d’un homme que je ne connaissais pas. C’était lui. En une fois, tout m’est revenu. Alors je me suis lavée, comme si ça venait d’arriver, je prenais des douches. Je le suis sentie sale, honteuse, une moins que rien. Dans les mois qui ont suivi, je suis tombée en dépression. J’avais envie de mourir."

Candide s’enferme chez elle, elle ne dit rien à son compagnon, ni à sa mère. Elle n’en parlera que plus tard.

"On a une cicatrice à vie, dit-elle, on peut vivre avec, mais on n’en guérit jamais".

Aujourd’hui elle a 38 ans, elle va bien, même s’il y a encore des jours sans. Elle aussi aide les victimes de viol. " l est impératif qu’elles aient une bonne prise en charge. Il n’y a pas assez de structures pour les aider, et la plupart des victimes de violences sexuelles n’osent pas en parler."

Ingrid : ne t’inquiète pas maman, je vais bien

Ingrid a été violée à l’âge de 27 ans. Elle est passée, au mauvais endroit, au mauvais moment. L’agresseur l’attendait, à l’entrée d’un passage sous-terrain. Elle le voit, mais ne se pose pas la question de savoir ce qu’il fait là. Il la frappe avec un bâton. Il n’a que 15 ans et demi, mais il est costaud. Elle essaye de s’enfuir, il la rattrape et commence son sinistre ouvrage.

"Pendant le viol, j’ai mémorisé les traits de son visage, la couleur de ses yeux, ses vêtements, tous les détails qui me permettraient de l’identifier plus tard." C’était un dimanche. Le suspect se rend à la police. Elle l’identifie formellement. Il est mineur. On lui dit qu’il ira en IPPJ, la prison des moins de 18 ans.

Immédiatement après le viol, elle est très lucide, elle fait ce qu’il faut, elle rassure sa mère : "Cela aurait pu être pire, je suis en vie." Mais quelques jours plus tard, c’est la descente aux enfers. J’étais en couple, mon compagnon n’a pas vraiment compris : "Ce n’était qu’une fellation… C’était difficile quand il me touchait. J’avais des insomnies. Ça n’allait pas du tout. Je n’arrivais plus à assumer le quotidien, à m’occuper de ma fille de six ans. J’avais des idées suicidaires. J’ai demandé à être internée en hôpital psychiatrique."

A l’hôpital, elle revit les agressions sexuelles qu’elle a subies enfant

A l’hôpital, Ingrid, revit un traumatisme enfoui. "J’ai commencé à avoir des flashes. Je me voyais dans ma chambre avec mon frère, en réalité mon demi-frère. Je voyais ma mère qui nous surprenait. La psy pensait que je fabulais. Elle m’a dit d’oublier tout ça, de me concentrer sur mon histoire actuelle."

Ces images la hantent. Mais elle se tait. Cela implique le cercle familial, c’est tabou. Elle fait semblant que tout va bien. Elle porte un masque en permanence. Elle n’en parle pas. "On va me prendre pour une folle." Ingrid se sent différente, elle se sent en insécurité. Dans années qui suivent, elle se met en danger. Elle roule trop vite, elle fait des dépenses excessives, elle se mutile, elle mange trop, elle grossit. Elle fait des cauchemars.

Deux ans plus tard, c’est le procès, enfin. Entre-temps son agresseur avait récidivé. Attentats à la pudeur, harcèlement…

"J’ai pris perpète"

Elle a la force de parler devant le juge. Elle explique qu’elle s’en remet difficilement. Elle reçoit 10.000 euros. "Mais j’ai pris perpète." A son agresseur, l’obligation de rembourser les frais de justice et d’hôpital. Il est insolvable. C’est un combat.

Pourquoi n’a-t-elle pas parlé à l’époque ? "J’avais 6 ou 7 ans, lui 15 ans, 16 peut-être. Il venait me rejoindre dans ma chambre la nuit. Il faisait des attouchements, il venait sur moi. Quand on est enfant, on ne sait pas ce qui est normal ".

Des années plus tard, la mère d’Ingrid lui a avoué qu’elle savait, qu’elle les avait surpris dans la chambre, mais elle n’en a plus jamais parlé. Alors, Ingrid a oublié, comme Candide. Aujourd’hui elle a 37 ans. "On a beau faire 36 thérapies, ça n’aide pas. Il faut retrouver une vie sociale, un travail. Il fait refaire sa vie." Mais Ingrid a fait du chemin. Elle est devenue aussi une personne-ressource, pour la police, pour les victimes. Sa mère, elle lui en veut quand même de ne rien lui avoir dit. Son agresseur, il lui a demandé pardon.

Incroyables les chiffres de l’étude d’Amnesty et de Sos viol ? Rappelons ce chiffre : 48% des victimes de viol l’ont été avant l’âge de 19 ans.