"On a l'impression de revivre un cauchemar": immersion en maison de repos en pleine deuxième vague

Le réveil d'un traumatisme

Derrière les masques, les visages expriment la peur de revivre un cauchemar qu'ils tentaient d'enfouir.

Durant la première vague, ce home a été décimé par le coronavirus. 30% des résidents sont décédés. A l'époque, la quasi-totalité d'entre eux était contaminée.

"Les familles nous ont accusés de génocide, d'avoir tué les résidents. Ce n'était pas la vérité. J'ai peur de revivre ça" dépeint la directrice, Viviane Scoyez.

On ne dort pas pendant des nuits

Malgré les précautions, le virus s'infiltre sans crier gare. Est-ce via les visites? Via le personnel? Personne ne le sait. "On pensait qu'on était débarrassé de ce virus. Mais on doit tout recommencer. Isoler les résidents, avec la peur de les perdre. C'est un vrai coup dur" explique une aide-soignante, masquée par sa combinaison intégrale.

"On s'était dit que ce rebond concernait surtout les jeunes, qui ne faisaient pas attention, pas les maisons de repos. Mais ce matin, c'était bel et bien les maisons de repos" ajoute le Dr Dominique Lamy, médecin coordinateur.