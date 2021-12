Omicron : le nouveau variant représente 30% des nouveaux cas en Espagne

Dans la région de Madrid, cette souche représente plus de 30% des nouvelles infections, rapporte le quotidien El Pais. Ce taux est de 25% dans la métropole touristique de Barcelone, a déclaré le ministre régional de la Santé Josep Maria Argimon au journal la Vanguardia. Le variant Omicron devrait y être dominant d’ici à Noël.

La même évolution est observée dans d’autres régions d’Espagne. Dans la communauté de Navarre, au nord du pays, l’incidence sur sept jours — qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants — est la plus importante d’Espagne, avec 720 cas. La moyenne nationale approche 300.

De plus en plus de régions exigent un passe sanitaire comme condition d’accès aux restaurants et établissements de loisirs.