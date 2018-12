Olivier Maingain en faveur des référendums

Mercredi soir, le débat de l’émission À Votre Avis tournait autour de la crise gouvernementale et de la confiance qu'accordent les citoyens aux politiques.

Lors de cette deuxième partie d'émission, le problème du fossé grandissant qui existe entre les politiciens et les citoyens a été mis sur la table. Pour donner la parole à la population et faire entendre sa voix, Olivier Maingain, président du parti DéFi, plaide pour l'instauration de référendums. "Le référendum, oui, il faut aller vers des procédures référendaires, correctement appliquées. Je trouve que quand un mouvement citoyen, après avoir recueilli un certain nombre de signatures, vient avec une proposition de loi, une initiative pour que la loi change, il doit y avoir l'obligation d'examiner cette proposition dans les assemblées parlementaires compétentes".