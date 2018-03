Olivier De Schutter: "Les alternatives à l'agriculture industrielle ont du mal à émerger"

Le scandale Veviba a remis sur la table le débat sur le modèle agricole traditionnel, destructeur d’un point de vue environnemental et mettant une pression énorme sur les épaules des agriculteurs, poussés à produire plus, investir plus, pour finir par être payé en deçà des réels coûts de production. Avec comme conséquence, en plus des fraudes à grande échelle, une perte de contact entre le premier et le dernier maillon de la chaîne, à cause des nombreux intermédiaires : éleveur et consommateur ne se voient ni ne se parlent plus.

Olivier De Schutter, professeur en droit international et ancien rapporteur pour le droit à l’alimentation à l’ONU, était l’invité de Week-end Première, ce samedi, afin de discuter des alternatives à ce système.

"Je pense que nous payons le prix d’un système qui est de plus en plus voué à la maximisation des profits et aux intérêts de court terme des actionnaires. C’est à un examen de conscience que ce scandale nous appelle, il y a beaucoup d’alternatives au circuit long et à l’agriculture industrielle, qui nous est proposé comme modèle. Mais ces alternatives n’arrivent pas à émerger, il y a beaucoup de verrous."

Des abattoirs mobiles

En témoigne le développement des coopératives locales et des groupes d’achats groupés, les citoyens veulent retrouver un lien avec l'agriculteur, et connaître l’origine de ce qu’ils consomment. Le circuit-court a le vent en poupe, et selon l’ancien rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de l’ONU, "c’est la meilleure garantie pour assurer une traçabilité et restaurer la confiance entre producteurs et consommateurs."

"Si on avait des abattoirs décentralisés, et des liens plus étroits entre les éleveurs et les abattoirs en question, on pourrait tracer de manière plus transparente tracer la viande, y compris avec l’abattoir, ce qui est devenu très difficile vu les volumes traités par une entreprise comme Verbist. "

"Il y a des alternatives insuffisamment explorées, comme celle des abattoirs mobiles, ces camions que l’on peut déplacer de ferme en ferme. Il faut aussi permettre aux boucheries à la ferme de se développer, et augmenter par-là les possibilités pour les éleveurs de se faire des revenus supplémentaires, de devenir acteur de leur propre production. "

"En Suède et en Autriche, il existe déjà ces camions abattoirs mobiles. C’est une expérience qui est en cours en France. En Belgique ce n’est pas encore tenté, et la question des coûts est importante : ces camions ne peuvent abattre que 50 animaux par jour, ce qui est très faible par rapport à un abattoir de la taille de Veviba. Ça coûte plus cher, mais aujourd’hui je pense que le public est prêt à payer plus pour une alimentation dont la qualité est mieux garantie.

"Ces abattoirs mobiles permettent que des races autres que le Blanc Bleu Belge soient abattues dans de meilleures conditions. Aujourd’hui, les couloirs d’abattage dans des abattoirs comme Veviba ne sont pas adaptés à certaines races, comme les Highland. En plus, pour le bien-être animal, il est bien de minimiser les transports, qui sont source de souffrance."

La faute au politique ?

Olivier De Schutter déclare que la Belgique n'est pas particulièrement en retard sur ce point, "car la Suède et l’Autriche font plutôt figure d’exception avec leurs camions abattoir. Mais je pense qu’on doit rejoindre ces interrogations sur les excès d’une agriculture très fortement centralisée, qui en plus réduit le pouvoir de négociation des éleveurs, réduit leur possibilité de percevoir une part plus importante de la valeur ajoutée de la chaîne. Et conduit à l’émergence de grands acteurs qui, comme ils traitent de grands volumes, ne sont plus capables de garantir la sécurité des aliments qu’ils mettent sur le marché."

De plus en plus, bien manger implique de devoir mettre la main au portefeuille. "Il est paradoxal et inacceptable qu’il coûte plus de manger bien que de manger mal, commente le juriste. Et toutes ces externalités négatives, les coûts sociaux, environnementaux, sanitaires que nous imposent l’agriculture industrielle et agro-alimentaire telle qu’elle nous est imposée est assumée par la collectivité.

"Ceci n’est pas normal, il faudrait que les pouvoirs publics favorisent la bonne alimentation et les alternatives plus saines pour le consommateur et l’économie locale. C’est là que la responsabilité politique commence."