Olivia Borlée : "Être belge est un atout à l'étranger, surtout dans le monde de la mode"

C’est l’un des événements de ce week-end dans le monde sportif : l’athlète Olivia Borlée a annoncé ce samedi 24 août qu’elle mettait fin à sa carrière. Après Kim Gevaert, Hanna Marien et Elodie Ouedraogo, c’est la quatrième "mousquetaire" du relais 4x100 des JO de Pékin en 2008 qui quitte la piste. "Ce matin, c’est surtout un grand soulagement après cette annonce du week-end", déclare Olivia Borlée au micro de Matin Première.

La médaillée d’or olympique confie malgré tout cette "peur de manque, de ne plus sentir ces sensations" que lui procurait le sport de haut niveau. "C’est difficile de raccrocher, d’abandonner mes frères et mon papa et de les laisser continuer l’aventure sans moi".

"J’ai eu énormément de soutien de la part de ma famille pour prendre cette décision. J’ai une autre place à leurs côtés, même si je ne suis pas sur la piste. Je ne resterai pas très loin pour les encourager dans les objectifs qu’ils ont envie de réaliser dans les années à venir", ajoute celle qui portait le drapeau belge lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Rio en 2016.

Reconversion dans la mode

Olivia Borlée ne quitte donc pas totalement l’univers de l’athlétisme. Elle continue un projet entamé il y a trois ans avec Elodie Ouédraogo : une marque de vêtements de sport dont le nom rappelle le chrono avec lequel son équipe avait décroché la médaille d’argent aux Jeux de Pékin en 2008 derrière la Russie.

"Je me sens très chanceuse d’avoir préparé cette après carrière", confie-t-elle. L’objectif des deux entrepreneuses est de mettre l’accent sur le durable et le "made in Belgium". "On a encore énormément d’industrie de la mode en Belgique. J’ai envie de continuer à défendre nos couleurs", affirme Olivia Borlée pour qui "être belge est un très gros atout à l’étranger, surtout dans le monde de la mode. On a des créateurs incroyables reconnus à travers le monde entier".

Je remercie mon papa d’avoir été un rempart pour nous et de nous avoir protégés

La carrière des Borlée, c’est aussi le travail d’un père. Ces dernières années, Jacques Borlée a plusieurs fois dénoncé l’état du sport de haut niveau en Belgique. Manque d’investissement, de reconnaissance… "Je remercie mon papa d’avoir été un rempart pour nous et de nous avoir protégés. Il est allé chercher des partenaires privés. Il s’est entouré d’une équipe très professionnelle pour nous permettre de réussir. Il connaissait le manque de professionnalisme qu’il y a parfois dans le sport belge."

Et Olivia Borlée de souligner que "beaucoup de choses évoluent grâce à ses prises de paroles". Elle cite notamment l’exemple de la salle d’athlétisme récemment inaugurée à Louvain-la-Neuve.

Il n’empêche, la sportive rappelle qu’il y a encore du travail pour améliorer les conditions de travail des athlètes : "On a besoin de rassembler, d’échanger. C’est en se stimulant les un les autres qu’on va pouvoir aller plus loin."