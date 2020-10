OKay (groupe Colruyt) rappelle du poulet Teriyaki

OKay rappelle du poulet Teriyaki dont les graines de sésame contiennent une teneur trop élevée en résidus de produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène), annonce la filiale du groupe Colruyt mardi.

Le produit, vendu du 20 au 23 octobre dans les magasins OKay et OKay Compact en Belgique, a été retiré des rayons. Les clients qui l’ont acheté sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé.

Description du produit : Chicken Teriyaki 450 g ; Date limite de consommation : 28/10/2020 ; Numéro d’article : 8061 ; Code-barres : 8718555280311

Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter le service Clientèle de Colruyt au 0800/99 124.