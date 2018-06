Oeufs contaminés au Fipronil en Allemagne: Ecolo demande la clarté quant aux exportations vers la Belgique

Suite à l'annonce du retrait de la vente de 70.000 œufs contaminés au Fipronil en Allemagne, Ecolo a annoncé dans un communiqué vouloir faire la transparence sur cette contamination. Les œufs provenaient ddes Pays-Bas, qui a assuré qu'il ne s'agit que d'une conséquence tardive de la contamination de millions d'œufs durant l'été dernier. Les restes de la substance - qui est interdite d'utilisation dans les produits destinés à la consommation humaine - se trouvent encore dans le sol depuis le scandale de l'été 2017, a expliqué mardi Rob Hageman, le porte-parole de l'autorité alimentaire néerlandaise, à l'agence de presse allemande DPA.

"C’est évidemment préoccupant d’apprendre que des traces de Fipronil se retrouvent encore dans des œufs. Les Pays-Bas auraient été alertés il y a deux semaines. Et pourtant des œufs hollandais sont retirés aujourd’hui des rayons allemands. Comment s’est passée la transmission des informations, c’est une première question qui se pose", commente la députée fédérale Ecolo Muriel Gerkens. "Chez nous, l’AFSCA a réagi sur son site en signalant qu'elle avait informé et appelé à la vigilance tous les acteurs du secteur des oeufs et de la volaille, annonçant une surveillance renforcée, en particulier vis-à-vis des oeufs venant de Hollande. On ignore cependant si elle dispose d’informations complémentaires quant au producteur hollandais et aux éventuelles exportations vers la Belgique. Or, cette démarche est indispensable pour garantir une traçabilité maximale et la protection des consommateurs belges ", poursuit Muriel Gerkens.

Ecolo veut que l'AFSCA travaille "proactivement sur ce dossier, et ne se contente pas d’appeler à la vigilance et au système d’auto-contrôle censé apporter les garanties suffisantes concernant les produits vendus et achetés en Belgique."