Octroi des primes à la rénovation en Wallonie: le système est simplifié

Actuellement, si on souhaite effectuer des travaux de rénovation dans notre habitation, une prime peut être octroyée pour des travaux d'isolation de la toiture, des murs ou encore pour l'installation d'une chaudière biomasse. Aujourd'hui, deux procédures se distinguent: une prime pour les rénovations et une prime pour les travaux économiseurs d'énergie.

Afin de rendre les primes plus accessibles, les procédures ont été simplifiées. Concrètement, exit donc les procédures longues et complexes. Les auditeurs endosseront plusieurs rôles: ils conseillent, accompagnent et calculent l'économie d'énergie. Pour la nouvelle procédure, voici les étapes à franchir dans cette nouvelle procédure:

1) Réalisation d'un audit: les travaux devront être listés dans un ordre de priorité avec l'aide d'un auditeur.

2) Introduction de la demande: le formulaire de demande de prime est à envoyer à l'administration wallonne. Attention qu'il s'agit d'une demande unique, tant pour la prime "audit" que pour tous les travaux qui suivront.

3) Paiement de la prime "audit": une prime d'un montant maximal de 660 euros sera versée par la Région afin de rembourser une grande partie du prix de l'auditeur.

4) Réalisation des travaux: l'auditeur pourra être aux côtés du demandeur tout au long de la procédure pour le conseiller.

5) Paiement des primes relatives aux investissements: l'enregistrement du rapport de suivi des travaux permettra la liquidation des primes.

L'autre mesure importante de cette réforme est que les revenus de plus de 97.700 euros pourront désormais solliciter des primes avec des montants adaptés à leur catégorie. Ils étaient, autrefois, exclus de ce dispositif. Les propriétaires bailleurs pourront également recourir au dispositif, à condition de respecter la grille indicative des loyers disponible à l'adresse loyerswallonie.be