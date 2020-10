Octobre rose : cancer ? Je gère !

Un véritable tourbillon

Août 2019, 2 mois après l'annonce - © Bastiaan Blockmans

Pause écriture - © Amélie de Wilde

Dès le début, tout va très vite. Sa tumeur est agressive, il faut agir rapidement. Les rendez-vous s’enchaînent : mammographie, échographie, scanner, scintigraphie, prise de sang,…

La première opération arrive mais elle ne suffira pas. On lui annonce qu’il faut aller plus loin et faire une mastectomie. Une nouvelle, dit-elle, plus violente encore que l’annonce du cancer. Elle pense à sa féminité pendant que les médecins pensent à retirer des cellules cancéreuses. Elle parle de décalage entre les deux discours.

Vient ensuite le début de la chimio. A chaque étape elle trouve des forces supplémentaires. Pas à pas, elle avance et se surprend à avoir plus de ressources que prévu. L’écriture lui permet de respirer entre les coups.

Arrive la perte des premiers cheveux. Elle finira par se faire raser la tête. Un cap tellement redouté mais qu’elle franchit finalement plus facilement que prévu. "Je me suis rendu compte que ça me faisait un chouette petit look".

Elle dédramatise comme elle peut et se sent portée par les messages qu’elle reçoit via son blog. Elle est soutenue par son mari, ses enfants et pense à toutes celles qui vivent cette épreuve toute seule. Et de se demander comment ces femmes trouvent la force d’avancer.