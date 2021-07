Obligation vaccinale du personnel soignant : la Belgique pourrait "suivre gentiment" l’exemple français selon la Fédération des infirmières

Le président français Emmanuel Macron prendra la parole ce soir pour évoquer la progression inquiétante du variant Delta. Plusieurs sujets devraient être abordés, tel que la question de l’obligation vaccinale des soins de santé. Qu’en sera-t-il en Belgique ? Le ministre de la santé a expliqué « Ne pas comprendre que quelqu’un du secteur de la santé ne se fasse pas vacciner », trouvant même cela « irresponsable et non professionnel ». Alors faut-il obliger le personnel des soins de santé à se faire vacciner ? Quel est leur ressenti ? Comment expliquer cette hésitation ? On fait le point avec

Obliger la population à se faire vacciner, une mesure difficile à imaginer ? Emmanuel Macron l’a annoncé lundi. Dès septembre prochain, la vaccination sera obligatoire pour une partie de la population française, à savoir le personnel soignant. Une obligation qui n’est pas encore à l’agenda belge, mais qui pourrait s’y retrouver. Une conférence entre les ministres va en effet se pencher sur la question. Aujourd’hui, un peu moins de 70% du personnel soignant est vacciné. Alda Dalla Valle était l’invitée de la Première ce mardi matin. Vice-présidente de la Fédération nationale des infirmières de Belgique, elle prône cette obligation vaccinale, mais pas immédiatement.

Laisser le temps d’assimiler cette obligation

"Si nous ne parvenons pas à atteindre ce pourcentage important de personnes vaccinées dans les soins, alors oui, il faudra à un moment donné passer par l’obligation". Avec le temps, la réticence deviendra moindre pour Alda Dalla Valle, qui pense que la Belgique "suivra gentiment" l’exemple de la France. "Il faut maintenant laisser les gens réfléchir et assimiler cette notion d’obligation. Des tables de discussions, de négociations". Le vaccin, une sécurité pour revivre avec ce virus et ses variants, "normalement" ou "en tout cas sans porter le masque et en respectant toujours des mesures d’hygiène et des mesures de distanciation". L’invitée ajoute : "Si en plus vous êtes protégé, vous risquez moins. Vous pouvez alors avoir du personnel qualifié en nombre et en suffisance pour porter les soins à tous les malades, autres que les malades du Covid".

Sans oublier l’urgence des chiffres

"Force est de constater qu’il y a quand même une recrudescence de la positivité. Il y a tous ces variants qui arrivent" s’alarme la vice-présidente de la Fédération nationale des infirmières."Au sein de la profession, il y a des pour et des contres". "Vous pouvez avoir quelques réticences parce que vous ne connaissez pas, parce que c’est nouveau, etc., mais ça fait maintenant 15-16 mois". Si des freins à la vaccination existent bien dans le milieu de la santé, ils relèvent principalement de fake news pour Alda Dalla Valle. Réseaux sociaux, médias, ou polémiques variées créent ces freins dans la tête des nombreux jeunes présents dans les soins infirmiers qui pensent y risquer beaucoup. Face à leur incompréhension, ou mauvaise compréhension, l’infirmière préconise la raison et le dialogue : "Il faut continuer à beaucoup informer, il faut communiquer, et peut-être le faire différemment, aller région par région rencontrer dans les institutions même toutes ces personnes " irréductibles " ou qui n’ont pas toutes les données de compréhension, les convaincre, et prendre les mesures du résultat obtenu". A ces soignants, Alda Dalla Valle dit : " Réfléchissez avec ce que vous avez comme professionnalisme, réfléchissez avec les données scientifiques qui sont les nôtres et qui sont à notre disposition. À partir de là, prenez-en la mesure. Il y va de votre propre santé, chers enfants, dirais-je, et non seulement de la vôtre, mais il y a un devoir civique de citoyen, vous devez protéger la personne que vous soignez". L’urgence est là.

Soigner et refuser le vaccin, un paradoxe ?

Lundi dernier, Frank Vandenbroucke s’était déjà exprimé sur l’obligation vaccinale du personnel soignant. Il souhaitait encourager les efforts pour convaincre le personnel non-vacciné dans les institutions ou les chiffres sont moins bons. Une différence "inquiétante" entre institutions pour le ministre de la santé, qui estime cette vaccination "cruciale et essentielle" et qui avait ainsi "du mal à comprendre qu’un soignant hésite à se faire vacciner". Soigner et refuser le vaccin est un très grand paradoxe pour Alda Dalla Valle, qui est aussi infirmière en chef du service des urgences à EpiCURA Hornu : "Il faut se dire : " j’ai un métier de soins, je dois porter le soin, mais je dois le porter de façon qualitative et sécuritaire, je ne peux pas me permettre de rester dans mon individualisme, je dois penser civique, je dois penser éthique et ça doit passer par (le vaccin)". Une obligation vaccinale pour pratiquer à l’étranger existe depuis des années. La question ne se pose pas pour ces jeunes infirmiers et médecins, portés à faire de l’humanitaire dans d’autres pays : "Vous le faites parce que vous embrassez une profession de soins et vous vous mettez en sécurité, mais vous mettez également l’autre en sécurité. C’est la même chose (ici) , mais c’est la même chose au niveau national". Autre exemple plus proche, l’obligation de vaccination contre l’hépatite B. "Cette mesure était une directive européenne. Je pense qu’à ce moment-là — et j’en suis même certaine — il n’y a pas eu toutes ces levées de boucliers en disant : " c’est mon droit, je veux qu’on le respecte, mon droit de libre-pensée et mon choix personnel ". Vous travaillez dans une institution, il y a cette obligation, vous la rencontrez".