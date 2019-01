Obésité : les dérives du recours à la chirurgie

C’est un constat préoccupant : en Belgique, un adulte sur deux est en surpoids, selon des chiffres de l’OCDE. Un Belge sur cinq est carrément obèse.

Pour perdre du poids, de plus en plus de Belges se tournent vers la chirurgie bariatrique, souvent vue comme une solution miracle. Anneau, sleeve, bypass : en dix ans, le nombre d’opérations a doublé. En 2017, on atteignait plus de 14 000 opérations par an en Belgique, selon des chiffres de l’INAMI.

Ces opérations permettent généralement au patient de perdre plusieurs dizaines de kilos. Elles diminuent fortement le taux de mortalité des patients obèses, en luttant contre le diabète, l’hypertension, ou l’apnée du sommeil. Mais le recours à la chirurgie bariatrique est loin d’être sans risques.

Quand la chirurgie bariatrique devient un business

C’est pourquoi ce type de chirurgie est encadré. Pour pouvoir bénéficier d’une opération et être remboursé par la mutuelle, il faut avoir 18 ans minimum, et un indice de masse corporelle supérieur à 40, ou supérieur à 35 en cas de maladie de type diabète. Mais au vu de l’importance de la demande, certains hôpitaux peu scrupuleux contournent ces règles. Ils ajoutent sur papier quelques kilos au patient, ou mentent carrément sur la nature de l’opération.

« Je suis sur le point de réaliser un bypass à une jeune fille de 18 ans qui a été opérée à 15 ans d’une plicature gastrique. Pour pouvoir réaliser l’intervention, le centre dans lequel elle est allée a sans aucun doute déclaré l’opération sous un autre nom » dénonce Jean-Pierre Saey, chirurgien au CHR Mons-Hainaut. « L’opération a mal tourné, la patiente ne sait plus rien avaler hormis des softs, et elle n’a pas perdu de poids. Je dois pratiquer une autre intervention pour rattraper tout ça » déplore-t-il. Il tient toutefois à rassurer « 99% des opérations se déroulent bien ».

Néanmoins, pour certains hôpitaux, l’intérêt lucratif a remplacé l’objectif thérapeutique. Pourtant, la chirurgie bariatrique n’est pas anodine et comporte de réels risques. C’est pourquoi un suivi pré-opératoire multidisciplinaire d’un an est préconisé, avec suivi diététique et psychologique.

Des risques non-négligeables

Selon le type de technique, les risques de complications varient. L’anneau gastrique, opération en perte de vitesse, peut entraîner une perforation de l’estomac. La sleeve, très en vogue, consiste à enlever définitivement deux tiers de l’estomac. Cette opération favorise le risque de fistule, tout comme le bypass, qui consiste à réduire l’estomac en créant un « court-circuit » dans le circuit alimentaire.