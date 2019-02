Numéro d'urgence 112: à utiliser avec modération

En cette journée nationale du 112, le service d'appel d'urgence bat le rappel : ne composez pas ce numéro s'il s'agit d'une non-urgence. Aide à la configuration de son téléphone, besoin de renseignement ou réservation d'un taxi, les appels intempestifs représentent 1/4 des demandes. Le 112 a d'ailleurs lancé une campagne: "pas de blabla". Nous nous sommes rendus dans le service de Mons.

Distinguer les vraies des fausses urgences

"Il y aura bien quelqu'un pour accueillir les secours madame ?" Dans cette centrale téléphonique, une dizaine d'agents. Chaque jour, 1500 appels arrivent ici. Et pas toujours pour de bonnes raisons. Le Major Jonas gère le 112 montois. Il explique : "Il faut garder en tête avant d'appeler le 112 que c'est uniquement pour les sauvetages de personne, de bien ou protection de la nature de façon urgente". Plusieurs cas concrets : un incendie, lorsque la vie d'une personne est en danger, un accident impliquant des blessés, agression, vol/cambriolage.



Pour les autres cas, non urgents, le risque est de monopoliser la ligne... Au détriment d'appelants en attente d'une réponse rapide. "Que ce soit une crise cardiaque, un accident de circulation ou un incendie qui ne serait pas pris en charge de manière rapide. Il faut garder en tête qu'il pourrait s'agir d'un membre de votre famille qui est dans le besoin. Et si le numéro d'urgence est monopolisé pour d'autres types d'appel, ça risque de porter préjudice aux personnes réellement dans l'urgence." 1722, 107... D'autres numéros d'urgence existent afin de désengorger les lignes du 112.

Une application pour y voir plus clair

Le 112 rappelle qu'une application pour smartphone existe : 112 BE. Une manière de composer le bon numéro : la police, les pompiers ou les ambulances, en sélectionnant l'icône correspondant sur l'application. Par ailleurs, votre numéro est aussi localisé pour envoyer les secours au bon endroit, le plus rapidement possible. Une fonction de chat pour les personnes sourdes et malentendantes est aussi prévue. Vous pouvez enfin y encoder des informations spécifiques comme vos allergies, traitements ou antécédents médicaux. Cette application téléchargeable gratuitement pour Apple et Androïd. Elle ne fonctionne qu'en Belgique.

Prévention dès le plus jeune âge

Un petit film de deux minutes 30 a été mis en place par le 112 à destination des enfants. Une chanson de rap explique aux plus jeunes les bons gestes à adopter en cas de situation d'urgence : téléphoner au 112, indiquer sa position, expliquer les faits et dire s'il y a des blessés ou non.