"Nuclear Pride Fest" à Bruxelles : une animation vante les mérites du nucléaire pour l'environnement

Des stands d'information visant à prôner les avantages de l'énergie nucléaire ont été tenus dimanche, durant toute la journée, au Carrefour de l'Europe, devant la gare centrale à Bruxelles, dans le cadre de l'événement intitulé "Nuclear Pride Fest".

Des banderoles et des ballons décoraient les stands. Des personnes déguisées en ours polaires assuraient l'animation et des chansons ont été entonnées pour apporter une ambiance festive à cet événement organisé par la Nuclear Pride Coalition, une initiative citoyenne internationale en faveur du nucléaire.

La "Nuclear Pride Fest" a été portée par des personnes venues de différents pays en Europe et par Michael Shellenberger, économiste et fondateur du Think-Tank Environmental Progress (États-Unis). Des prises de parole ont été organisées.

"On veut dire aux politiciens de ne pas faire l'erreur de sortir du nucléaire, parce que ce serait néfaste pour l'environnement et les citoyens seraient amenés à payer plus cher leur énergie", défend Paul Bossens, co-fondateur du mouvement citoyen belge "100TWh". "Les solutions alternatives ne sont pas assez développées pour remplacer le nucléaire. On nous parle du gaz naturel, mais ça produirait plus de CO2 et ça nous coûterait plus cher. (...) Des gens nous disent qu'il y a une énorme pression sociale pour dénoncer le nucléaire et qu'ils n'osent pas dire qu'ils sont favorables à son maintien. D'autres disent qu'ils manquent d'informations pour se positionner".

Au niveau de la sécurité, il a avancé qu'"en Belgique, en 50 ans, on n'a eu aucun incident et c'est la même chose dans les autres pays européens et aux Etats-Unis. L'aspect sécurité est particulièrement poussé dans ce secteur".