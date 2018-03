Nucléaire: l'Ondraf soutient l'enfouissement passif des déchets hautement radioactifs

L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf) a défendu lundi son choix de procéder à l'enfouissement passif des déchets hautement radioactifs à l'occasion de la présentation de son inventaire quinquennal. Cette infrastructure, pour laquelle aucun site n'a encore été sélectionné, devrait accueillir les premiers déchets vers 2070, a fait savoir le directeur général de l'organisme, Marc Demarche.

Le conseil d'administration de l'Ondraf a validé en février le principe d'un stockage géologique sur le sol belge. Un choix qui avait notamment suscité le courroux d'Ecolo et de son chef de groupe à la Chambre, Jean-Marc Nollet.

Des risques liés au changement climatique

"Le planning reste sujet à caution", rappelle M. Demarche, qui affirme que ce type d'enfouissement est "considérée comme la seule option sûre au niveau international". L'évolution de la société et les changements climatiques des 100.000 prochaines années étant des impondérables, "le sous-sol seul garantit la sûreté", estime encore le patron de l'Ondraf.

Marc Demarche a distillé lundi plus de détails quant à la procédure qui doit aboutir à la construction de ces installations. Le projet doit actuellement faire l'objet d'une décision politique. Le choix du site doit intervenir à l'horizon 2035, après un processus de participation visant à intégrer les acteurs sociétaux dans l'élaboration du projet. Les demandes d'autorisations seront déposées en 2045 et devraient être approuvées vers 2050. Ce n'est qu'en 2070 que les premiers déchets, de catégorie B (de faible et moyenne activité à longue demi-vie), seront stockés sur le site. Pour les déchets de catégorie C, soit les plus radioactifs, il faudra attendre 2110, selon les estimations de l'Ondraf.

Pour les déchets de courte durée, un site de stockage en surface est actuellement en construction à Dessel (Limbourg). Il sera opérationnel en 2023.