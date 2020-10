Nouvelles mesures pour freiner le coronavirus : avec qui puis-je aller au restaurant ?

A l’issue d’un Comité de concertation, le gouvernement a annoncé mardi un resserrement des règles visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Si, dans tout le pays et pour un mois, les cafés devront fermer à 23 heures, les règles concernant les restaurants n’ont pas été modifiées. Même en Région bruxelloise, les meures annoncées ce mercredi ne concernent pas les lieux où l’on sert de la nourriture à table. Alors que, dans les cafés, on ne pourra pas s’asseoir à plus de quatre par table, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a insisté mardi : "Notons que rien ne change dans les restaurants. Je crois que dans les restaurants les gens ont fait des efforts énormes, ce qui n’était pas facile".