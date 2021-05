Nouvelles mesures de déconfinement : Une "vie plus normale est à portée de main" estime l'épidémiologiste Marius Gilbert

CQFD - Le temps du déconfinement est-il arrivé ? Quelles activités sportives, quand et sous quelle forme ? Quelles possibilités de réouverture des établissements du secteur Horeca ? Quelles perspectives pour la culture ? Qu’en sera-t-il des contacts sociaux ? Qu’adviendra-t-il de l’obligation de télétravailler ? Autant de questions qui devraient être abordées lors de ce Comité de concertation. On en parle avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB et par téléphone : Jean-Yves LAFFINEUR, organisateur du festival Esperanzah!, Thierry NEYENS, présiden

CQFD - Le temps du déconfinement est-il arrivé ? - 11/05/2021 CQFD - Le temps du déconfinement est-il arrivé ? Quelles activités sportives, quand et sous quelle forme ? Quelles possibilités de réouverture des établissements du secteur Horeca ? Quelles perspectives pour la culture ? Qu’en sera-t-il des contacts sociaux ? Qu’adviendra-t-il de l’obligation de télétravailler ? Autant de questions qui devraient être abordées lors de ce Comité de concertation. On en parle avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB et par téléphone : Jean-Yves LAFFINEUR, organisateur du festival Esperanzah!, Thierry NEYENS, présiden

Ouverture de l’Horeca, des salles de spectacles et des évènements en plein air, sous conditions : les annonces du comité de concertation étaient attendues par beaucoup en Belgique. Le secteur Horeca attendait cela depuis 6 mois, le monde de la culture demandait aussi un peu d’oxygène. Pour réagir à ces nouvelles mesures sur le plateau de CQFD, Thierry Neyens, président de la fédération Horeca pour la Wallonie, Jean-Yves Laffineur, organisateur du festival Esperanzah ! Et François De Smet, président de DéFI. Et pour commenter la pertinence de ces décisions, Marius Gilbert, responsable du Laboratoire d’Epidémiologie spatiale de l’ULB. Pour l’Horeca, Thierry Neyens estime qu’enfin "on a clairement aujourd’hui des mesures qui nous permettent de sortir du tunnel" après 11 mois de fermeture du secteur au total, et cela même si les contraintes (distanciations et heures de fermeture) restent difficiles. En ce qui concerne les grands évènements en plein air, Jean-Yves Laffineur, organisateur du festival Esperanzah !, se pose encore beaucoup de questions avant de décider de la tenue de son festival : "On n’a pas encore d’informations claires sur les conditions d’accueil de 5000 personnes, sur les protocoles". Or, estime-t-il, c’est fondamental pour l’ambiance, pour l’organisation, de savoir si la circulation est libre par exemple. Interrogé sur la pertinence du "corona pass", aussi appelé "Covid safe ticket", François De Smet se dit plutôt sceptique. "On n’a pas tous les éléments pour en juger, réagit-il. Ici il y a des questions légitimes qui se posent, en termes démocratiques. "On est dans un carrefour entre sanitaires et droits fondamentaux",, ajoute-t-il, et cela demande pour lui un débat parlementaire, et un avis de l’autorité de protection des données. Tous les signaux sont au vert Mais au regard des chiffres encore élevés du nombre de cas et d’hospitalisations par rapport au mois de mai 2020, ce début de déconfinement n’intervient-il pas trop tôt ? "Non, estime Marius Gilbert, on est dans une évolution très nette à la baisse des différents indicateurs, et ce qui est important, "ce n’est pas le nombre absolu mais l’évolution".

CQFD - Extrait de CQFD - 11/05/2021 "Ce n'est pas le nombre absolu mais l'évolution"

En plus, ajoute l’épidémiologiste, la vaccination augmente, de plus en plus rapidement, il n’y a donc pas pour le moment un signe que les indicateurs pourraient repartir à la hausse : "Tous les signaux sont au vert pour pouvoir anticiper un déconfinement et une reprise d’activité plus normale que ce soit en juin ou en juillet". Dans la situation actuelle, la réouverture de l’Horeca le 9 juin ne présente qu’un risque "très mesuré", commente Marius Gilbert. Il y a des dispositions sanitaires, des limitations horaires, et autour des tables il y aura des personnes vaccinées : "ça ne correspond pas à la même situation que lorsque vous aviez autour d’une tablée des personnes sensibles qui n’ont jamais fait l’infection, avec de personnes qui sont infectieuses. Dans une salle où il y a 20, 30, ou 40 personnes, il y aura une proportion importante de ces personnes qui seront vaccinées ? Elles ne seront pas susceptibles de faire une forme sévère. On a aussi des données qui montrent que la vaccination a aussi un certain effet sur la transmission, avec une réduction de cette transmission". Cela change donc la donne estime Marius Gilbert. "Le risque est encore contrôlé, mais dès qu’on pourra le faire l’ambition sera de relâcher l’ensemble des dispositifs, y compris dans des lieux clos." Pour la suite… un label "Covid Safe"? Le scientifique s’était prononcé, avec deux confrères dans une carte blanche, pour une approche au cas par cas en ce qui concerne les lieux accessibles au public, une sorte d’attestation ou de label "covid safe". Pour lui c’est plus que jamais à l’ordre du jour de la réflexion : "On est pour le moment dans l’euphorie du moment de la vaccination, mais on ne peut pas exclure le risque de nouvelles formes de variants".

CQFD - Extrait de CQFD - 11/05/2021 on ne peut pas exclure le risque de nouvelles formes de variants

En ce qui concerne les évènements en plein air, à 5000 personnes d’ici quelques mois, l’épidémiologiste y est aussi favorable. On passe dans autre chose, explique-t-il, "autant il était difficile de penser qu’on allait renoncer à un certain nombre de libertés au moment ou cela s’est passé en 2020, autant on est maintenant tellement contraints dans une série d’activités, qu’il nous parait inimaginable de pouvoir reprendre toue une série de choses, mais en fait, c’est ce que la vaccination va nous permettre de faire", mais toujours avec cette incertitude sur les possibles nouveaux variants… "La vie plus normale est à portée de main, et ce n’est plus à six mois, c’est dans un mois, deux mois", conclut Marius Gilbert.