Nouvelles mesures "coronavirus" en France : "Tout comme dans 'Rien à déclarer', les gens réalisent ce qu’est réellement une frontière"

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé vendredi soir de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans l’Hexagone.

L’une des décisions principales concerne la fermeture des frontières pour les habitants provenant d’un pays extérieur à l’Union européenne. Pour les résidents de l’UE, il faudra se munir d’un test PCR négatif pour entrer en France, exception faite pour les travailleurs qui traversent quotidiennement la frontière.

Ces mesures restrictives peuvent toutefois présenter des problèmes, notamment pour les transfrontaliers qui ont pris l’habitude de vivre des deux côtés de la barrière. Mais si ce terme de "transfrontalier" est clair en Belgique, ce n’est pas encore le cas en France.

"Les Belges considèrent que le transfrontalier se situent 20 kilomètres au-dessus de la frontière et 20 kilomètres en dessous. Donc je pense que les Français ont à peu près la même vision", détaille Bruno Jean-Etienne, secrétaire général de l’association ADFE Français en Belgique. "Au sein de l’Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai, la définition est la même. Donc je pense qu’on est sur cette dynamique. Je pense que les gens qui peuvent démontrer qu’ils ont un pied dans chaque côté de la frontière doivent être considérés comme frontaliers."

Le test PCR peut poser problème

Si Bruno Jean-Etienne comprend l’obligation du test PCR à la frontière, il reconnaît que ce facteur va être compliqué pour ceux qui veulent aller en France. "Cette obligation de test PCR, ça va être complexe pour les familles et les personnes qui veulent aller assister une grand-mère ou un grand-oncle parce qu’il faudra nécessairement faire un test PCR avant de rentrer en France. La France tente de ne pas fermer ses frontières, mais de complexifier un peu le trajet administratif pour y accéder en fait."

Toujours selon lui, "ce qui est important, c’est le soutien aux personnes très âgées qui sont isolées et qui ne vont pas décrypter ce qui passe autour d’eux."

Un doute subsiste toujours, les travailleurs Bruxellois qui se rendent plusieurs fois par semaine en France avec le Thalys seront-ils considérés au même titre que les travailleurs transfrontaliers et donc exemptés de test PCR ? Un décret devrait apporter des éclaircissements dans les prochaines heures.

"Nous avons des élus, qui sont là pour signaler au gouvernement et à l’ambassade, qu’il y a certaines populations qui ont été oubliées", ajoute le secrétaire général. "Ça va être le travail de nos élus des Français de Belgique ce week-end pour essayer de convaincre l’administration centrale à Paris qu’il y a des cas à prendre en particulier."

"Les gens réalisent ce qu’est une frontière"

Aujourd’hui, l’association reçoit de nombreux appels chaque jour de la part de Français et de Belges. "C’est vrai qu’il y a pas mal de d’incompréhension. Cette crise sanitaire nous a fait réaliser ce qu’était une frontière. Ça me fait penser au film 'Rien à déclarer' avec Benoît Poelvoorde. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas : les frontières ça n’existe plus, pensaient-ils. Malheureusement, on réalise maintenant avec cette pandémie que la frontière ça existe. Il y a des règles de sortie du pays et des règles d’entrée."

Malheureusement pour certains, la détresse qu’ils peuvent ressentir ne fait pas partie des critères de déplacement. "Il y a notamment des grands-parents qui n’ont plus vu leurs petits-enfants qui sont en France, qui n’ont pas profité des précédentes fenêtres. Ou alors à l’inverse des jeunes parents en Belgique, qui avaient l’habitude de rentrer une fois tous les 3 mois pour voir leur famille. D’un autre côté, battre la pandémie, c’est un effort collectif. Ils comprennent cette restriction de liberté au regard de l’intérêt collectif. Mais c’est vrai que les gens ont parfois besoin d’exprimer leurs sentiments de détresse."