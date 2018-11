Nouvelle vague de révélations Football Leaks: Yves Leterme mentionné

Rien à voir cette fois avec l'affaire en cours dite du "footgate" avec des agents de joueurs impliqués chez nous et pour certains incarcérés. Il est question ici du "Football Leaks" et de la deuxième vague de révélations des médias associés au sein de l’European Investigative Collaborations, dont le quotidien "Le Soir" et le site d'informations en ligne français Mediapart. Dans la première vague en 2016-2017, il était question de fraude, d'évasion fiscale dans le monde, de réseaux de prostitution, de connexions mafieuses, ou encore d'exploitation de joueurs mineurs… Soit tous les secrets de la face cachée de l'industrie du football... Et cette fois dans la saison 2 (dévoilée" en ligne ce vendredi à 18h par les médias participants) ?

Rien n'a changé au sein de la FIFA

Gianni Infantino est à la tête de la Fifa depuis février 2016, après la démission de Sepp Blatter. S’il avait promis de faire le ménage, il semble que rien n’ait changé. C’est ce que révèle l'enquête cette fois. Ainsi les Football Leaks pointent la proximité d'Infantino, président de la Fifa et ex-secrétaire de l'UEFA, avec un magistrat suisse, le procureur Rinaldo Arnold, régulièrement invité à des matches ou manifestations de la Fifa. Des "invitations" auraient été accordées au procureur en chef de la région du Haut-Valais au Mondial-2018 pour le match Suisse-Costa Rica puis le 8e de finale entre la Russie et l'Espagne, ou en mai 2016 pour un Congrès de la Fifa au Mexique et la finale de la Ligue des champions (organisée par l'UEFA) à Milan.

"Merci beaucoup pour les billets pour la finale de la Ligue des champions. Mon plus jeune fils accompagne ma femme", écrirait par exemple Rinaldo Arnold à Gianni Infantino dans un e-mail daté de mai 2016. Interrogée par le consortium de médias européens, la Fifa répond que "selon les directives et règlements internes de la Fifa, le président et le secrétaire général sont autorisés à inviter un certain nombre d'invités à des tournois et des manifestations de la Fifa. A ce titre, Rinaldo Arnold a été invité". L'EIC avance en outre que le procureur Arnold décrocherait "son téléphone pour récolter des informations pour le compte de Gianni Infantino auprès du parquet fédéral suisse". En avril 2016, après les Panama Papers, au moment où la justice enquête sur un contrat télévisuel signé par l'UEFA avec une société offshore, dans le cadre d'une procédure pénale contre X qui ne vise pas directement Infantino et qui n'aboutira pas, Arnold aurait indiqué à Infantino: "Si tu veux, je peux essayer de faire en sorte que le Ministère public diffuse un communiqué de presse qui expliquerait qu'il n'y a pas de procédure contre toi". L'EIC cite aussi un email du 25 mai 2016 où Rinaldo Arnold manifesterait son intérêt pour un poste à la Fifa: "Si ta nouvelle secrétaire générale a besoin d'un adjoint, je me propose volontiers". Et le consortium de journalistes égrainent bien d'autres mails...

Evoqués également un accord secret entre le PSG et l'UEFA après les transferts de Neymar et de Mbappé, même chose avec un autre club de prestige Manchester City. L'UEFA choisissant visiblement de fermer les yeux sur le non-respect de ses propres règles notamment en ce qui concerne le "fair-play financier des clubs", soit l'obligation (a priori) des clubs de ne pas dépenser plus que leurs réelles rentrées financières, dépenses comme l'achat de joueurs, visiblement camouflées par de faux sponsorings alimentés financièrement en fait par Abu Dhabi et les propriétaires des clubs. Des contrôleurs de l'UEFA auraient volontairement fermé les yeux.

Jean-Luc Dehaene et Yves Leterme

Où l'on découvre que Manchester City en 2014 était "aux abois", ne respectant pas les règles du fair-play financier et risquant bien de tomber sous le coup d'une super-amende de l'UEFA. Et qui, rappelle le "Soir", est à l’époque l’investigateur en chef de l’Instance de contrôle des clubs, emmenant une équipe de sept personnes au total ? Le Belge et ancien premier ministre Jean-Luc Dehaene, alors âgé de 73 ans. La veille de l’entrée en vigueur de la sanction (ridicule, de 20 millions d'euros au final), le 15 mai 2014, alors qu’il se trouve en villégiature à Quimper, Jean-Luc Dehaene décède.

Jean-Luc Dehaene qui sera remplacé un an plus tard, en octobre 2015, par un autre Belge : un autre ex-Premier ministre, Yves Leterme, désigné contrôleur financier des clubs pour l'UEFA. A la lecture des mails qu'il échange avec le club anglais, on découvre qu'Yves Leterme au minimum n'est pas compris "vu son style plutôt ampoulé", qu'il se rend compte que l'enquête précédente avait tourné court avec la complicité même de l'UEFA, et qu'au final il ne pèse pas grand chose face aux intérêts financiers en jeu. Même chose avec le Paris Saint-Germain. Aucune suite, aucune sanction contre les fraudeurs qui "continuent à frauder en toute impunité" comme l'explique Stéphane Vande Velde du "Soir" : "Il est gêné aux entournures car il se rend vite compte qu'il doit suivre et rouvrir une enquête déjà classée sur le PSG alors que le même mode de fonctionnement continue. Les dettes y étaient encore plus grosses après les transferts de Neyamr et Mbappé, ils ont encore dû surévaluer leurs contrats de sponsoring; ils auraient dû prendre une amende supérieure, ce qu'ils n'ont pas eu. Yves Leterme essaie d'agir mais se rend compte aussi que l'UEFA a sans doute eu ses raisons pour ne pas agir jusque-là. On voit dans sa correspondance des mails qui ne sont pas compris par ses interlocuteurs et on ne le prend pas au sérieux, sauf quand il finit par aller dans le sens des dirigeants du PSG et de Manchester City"...

Yves Leterme après le 16, rue de la loi

Yves Leterme, 58 ans désormais, ancien Premier ministre (en 2008, puis de 2009 à 2011, avec une parenthèse comme ministre des Affaires étrangères en 2009), a tourné en 2016 officiellement la page de sa vie politique en Belgique en 2016, renonçant à ses derniers mandats yprois. Il était alors devenu secrétaire général-adjoint à l'Organisation pour la Coopération et le Développement en Europe (OCDE) de 2012 à 2014. Il avait ensuite rebondi comme secrétaire général d'IDEO, une organisation internationale intergouvernementale basée à Stockholm et dédiée au développement de la démocratie dans le monde, avec un salaire de 14.500 euros par mois.

Il s'y faisait remarquer par une gestion jugée autoritaire, un manque de pouvoir de décision collectif, ce qui a contribué à voir IDEA décider de ne pas renouveler son mandat arrivant à échéance l'été prochain. En 2016, il avait fait partie d'un comité d'experts chargés de défendre le développement durable en plein dieselgate au sein de Volkswagen. Yves Leterme dont le nom était réapparu à la "une" en mai, accusé de s'être fait rembourser par son employeur des impôts qu'il contestait au fisc belge, son salaire étant a priori exempté d'impôts en raison de son statut de fonctionnaire international. Le fisc avait choisi pourtant de l'imposer au prorata des jours prestés par Yves Leterme hors de Suède. Restait cette étape de carrière liée à l'UEFA bien discrète jusque-là...