Nouvelle vague de Covid-19: huit Belges sur dix ont peu d'espoir de célébrer les fêtes de fin d'année normalement

Les nouvelles mesures sanitaires sont insuffisantes pour la moitié des Belges, ressort-il vendredi d'une enquête réalisée par l'institut Ipsos pour le compte du quotidien Het Nieuwsblad. Tandis que 65% des personnes interrogées feraient preuve de compréhension à l'égard d'un nouveau confinement, 67% soutiennent la vaccination obligatoire.

Seuls 3% des Belges estiment "très élevées" les chances de fêter Noël et le Nouvel An normalement et 18% considèrent cette probabilité "élevée", selon le sondage. Les autres - une large majorité de 79% - n'ont que peu d'espoir. Ils estiment que la possibilité de pouvoir célébrer les fêtes de fin d'année normalement avec de nombreux amis et membres de la famille est "faible", voire "très faible".

Les avis concernant l'approche des gouvernements sont en outre très partagés. Quatre Belges sur dix s'en disent satisfaits, alors que les autres la désapprouvent. Les francophones sont notamment plus indulgents que les Flamands. L'âge intervient également. Parmi les plus de 65 ans, 52% sont positifs, tandis que chez les 18-24 ans, ils ne sont que 37%.