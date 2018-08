Nouvelle tentative d'attaque au distributeur automatique, à Overpelt

Le parquet du Limbourg mène une enquête sur la tentative d'attaque au distributeur automatique dans un bureau de poste à Overpelt (Limbourg), a-t-il indiqué mercredi. Les faits se sont déroulés dans la nuit, vers 3h du matin. Il s'agit de la quatrième attaque du genre ces derniers mois dans le Limbourg.

Les membres du laboratoire de la police judiciaire fédérale du Limbourg et le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs de la Défense (SEDEE) sont sur place pour récolter des informations. "Le nombre de personnes impliquées et le modus operandi ne sont pas encore connus", indique le magistrat de presse Bruno Coppin. "Il est trop tôt pour faire un lien avec les faits précédents."

Selon le parquet, les auteurs de l'attaque n'ont vraisemblablement pas pu dérober de l'argent.

En juin, certaines banques et bpost avaient pris des mesures supplémentaires en raison d'une série d'attaques commises au printemps. Sont entre autres prévues une diminution d'argent liquide disponible aux distributeurs automatiques, une sécurité supplémentaire de ces derniers et l'installation de systèmes de détection.