Nouvelle souche du coronavirus et fermetures des liaisons avec le Royaume-Uni : "Il vaut mieux appliquer le principe de précaution", estime Emmanuel André

De plus en plus de pays européens dont la Belgique choisissent de suspendre les liaisons entre le Royaume-Uni et le continent. Les vols et trains sont déjà annulés pour 24 ou 48 heures selon les pays.



La Belgique demande aux autres États membres de prendre des mesures similaires. L’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Irlande ont déjà bloqué les vols ainsi que les liaisons maritimes avec la Grande-Bretagne.

Hier, le premier ministre Boris Johnson annonçait un confinement de Londres et d’autres régions d’Angleterre au niveau 4 : fermeture des commerces non-essentiels et invitation à rester chez soi. Avec 36.000 nouvelles contaminations en 24 heures, le Royaume-Uni est dans l’incertitude quant à cette souche.

Pour voir plus clair dans ces nouvelles souches, le microbiologiste Emmanuel André a analysé les rapports britanniques : "Ce que l’on voit en ce moment, c’est qu’il y a une souche qui fait tache d’huile en Angleterre".

Il constate que cela se répand facilement mais : "On ne sait pas s’il est plus dangereux. Nous n’avons pas le recul nécessaire pour connaître cette donnée. D’autant plus que dans une phase ascendante de l’épidémie, il est normal d’avoir plus de souches qui sont actives dans la population".

Mais le microbiologiste tient à rassurer et confirme que cette souche n’est pas la même que celle présentée comme similaire en Afrique du Sud actuellement. "Elle a les mêmes mutations mais n’a pas les mêmes origines que l’on a déjà retracées", explique Emmanuel André.

Pour savoir comment une souche peut poser problème et à quel degré, on regarde dans le génome du virus : "On a des mutations dans les protéines spikes (S), celles qui entrent dans notre corps à travers nos cellules. Ces gènes servent pour l’immunisation comme pour les tests PCR, donc c’est normal que le virus mute et spécifiquement dans ces protéines", détaille Emmanuel André.

Si nous sommes toujours dans cette phase d’incertitudes, est-ce que fermer les frontières est une mesure justifiée ?

"Par le passé on a reproché aux autorités d’avoir trop tardé… Maintenant il vaut mieux appliquer le principe de précaution, qui par le passé a souvent manqué, et ici est justifié", répond avec anticipation Emmanuel André.

En Belgique, cette souche ne pose pas encore de problème (avec 4 cas) mais plusieurs pays européens comptent quelques cas infectés par cette supposée souche plus virale.