Nouvelle nuit violente du côté de Feluy, 30 interpellations

À l’heure la plus chaude, à peu près 400 personnes recensées

Le gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclercq, a dressé un bilan de la nuit à trois heures et demie ce matin : "À l’heure la plus chaude, à peu près 400 personnes recensées. 120 policiers ont été dépêchés, essentiellement issus des principales zones de police qui ont par solidarité affecté des hommes à la manœuvre, en plus de la fédérale. Et au sortir de l’opération, il y a un peu moins d’une heure, on a procédé — parce que ce n’est pas le dernier bilan, on verra demain les chiffres affinés — à peu près à une trentaine d’arrestations, plusieurs véhicules saisis, des portables, des mobiles, des GSM en d’autres termes. On va voir à qui on a affaire, quel taux de récidive, est-ce que ces gens sont connus. On a dénombré déjà cinq personnes qui étaient connues des services".

Rappelons qu’un caméraman de la RTBF a été blessé. Notre collègue a été pris à partie par des casseurs et la voiture RTBF a été caillassée. Dans une scène de confusion, notre caméraman s’est ensuite fait mordre par un chien policier.

L’autoroute E19 Mons-Bruxelles (rouverte) est longuement restée fermée dans les deux sens. Durant la nuit, 250 camions ont été bloqués à hauteur du poste frontière de Bois-Bourdon, entre Maubeuge et Mons.

Plus d'une vingtaine d'arrestations et des véhicules saisis

Les forces de police ont procédé à plus d'une vingtaine d'arrestations dans la nuit de mercredi à jeudi dans la province du Hainaut où un plan provincial d'urgence était en place, a confirmé le ministre des Affaires intérieures Jan Jambon. "La police a dû à nouveau intervenir hier soir contre les blocages en Hainaut. Plus d'une vingtaine d'arrestations, et des véhicules ont été saisis", a-t-il communiqué via Twitter.