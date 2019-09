Nouvelle mobilité, pourquoi ont-ils franchi le pas? : le monoroue un engin accessible à tous?

Tout le monde n'a pas attendu que des décisions politiques soient prises pour changer sa façon de se déplacer. Et si le vélo fait de plus en plus d'adeptes, les nouveaux modes de transport ont de plus en plus de succès. Parfois même pour remplacer les transports en commun (ou en les combinant), pas toujours suffisamment rapides ou en correspondance avec les horaires de chacun.

A l'occasion de cette semaine de la mobilité, nous vous proposons de dresser le portrait ces personnes qui ont décidé de franchir le pas depuis quelques années déjà. Une série de trois portraits que vous pourrez découvrir au long de cette semaine. Ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ce choix, comment cela se passe au quotidien et quels sont les avantages et inconvénients.