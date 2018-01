Nouvelle mobilité: du scooter électrique pliable à la voiture volante et objets connectés

#WeAreMobility , c'est la nouveauté de ce 96ème Salon de l'Auto de Bruxelles. L'occasion pour le grand public de découvrir, pendant quatre jours (depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche), les nouveautés en matière de mobilité urbaine. L'occasion d'y tester sur une piste les dernièrs modèles, plus ou moins connus, de vélos , trottinettes, gyropodes, monoroues, etc., tous électriques.

Autre nouveauté qui ne passe pas inaperçue : le PAL-V, une voiture volante mise au point par une société hollandaise. Si on en parle depuis 2012 , la commercialisation de cet engin à deux places et à trois roues, pouvant se transformer en hélicoptère, est prévue pour le début de l'année prochaine.

Pas question ici de parler d'électricité. Cela fonctionne à l'essence, même si on nous parle déjà d'une future version "autonome".

On parle d'une autonomie de 1300 km si on ne fait que de la route et de 500 km si on ne fait que voler.

Les nonante premiers véhicules qui seront disponibles en 2019 vaudront 499.000 euros. D'autres concurrents sont annoncés pour 2020.

Reste qu'il vous faudra passer votre brevet de pilote avion. Quant aux informations données sur le stand, si vous n'êtes pas bilingue néerlandais-anglais, l'accueil risque d'être très désagréable.