Nouvelle mobilisation #youth4climate, 11.000 jeunes dans les rues de Bruxelles

Ce jeudi 14 février, les jeunes sont de retour pour battre le pavé et faire entendre leurs voix dans la lutte contre le changement climatique, et réclamer des politiques climatiques plus ambitieuses.

Le cortège comptait déjà plusieurs centaines de personnes à son départ Gare du Nord à 10h30, et n'a cessé de grossir, atteignant plusieurs milliers de participants. A 12h, le comptage officiel de la police de Bruxelles Capitale - Ixelles dénombrait 11.000 manifestants.

Les manifestants ont rejoint la Gare du Midi vers 13h, où ils se sont dispersés. Ailleurs en Wallonie, un peu plus de 2000 jeunes se sont également mobilisés. Cette nouvelle manifestation est marquée par le soutien des universités et écoles du supérieur.

►►► Mons, Namur, Jodoigne, Bruxelles: le mouvement #youth4climate continue de mobiliser