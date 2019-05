Nouvelle marche pour le climat et la justice sociale dès 13h00 à Bruxelles

Sous le slogan « RIGHT(S) NOW ! Marche pour le climat et la justice sociale pour tou·te·s », des sympathisants et membres de l'association citoyenne Hart Boven Hard marcheront ensemble ce dimanche depuis la gare du Nord jusqu'au parc du Cinqantenaire. L'action débutera à 13h00 et se terminera à 16h00.

« Ce que nous demandons est écrit noir sur blanc dans la constitution », pointent les organisateurs. « L'article 23 garantit le droit à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cela signifie concrètement: un climat sain, un travail décent, l'égalité des droits, des soins de santé abordables, une politique de migration humaine et ne pas avoir à se plier en quatre tous les mois pour survivre. » L'action est organisée précisément deux semaines avant les élections fédérales, régionales et européennes du 26 mai prochain. Les manifestants souhaitent que les futurs gouvernements planchent sur leurs priorités. Ils veulent donc ainsi « envoyer un signal fort ». Les priorités défendues par Hart Boven Hard devraient participer au développement d'une société durable, solidaire et inclusive, selon l'association. « Pas de politique climatique sans justice sociale, pas de lutte contre les inégalités sans un œil sur la planète », soulignent les organisateurs de la marche. « Si nous ne nous faisons pas entendre, peu de choses changeront au niveau politique. Sans mouvement dans la rue, il n'y a pas de mouvement rue de la Loi », peut-on lire sur le site de la plateforme. Hart boven Hard décrit la manifestation sur son site comme étant « une grande manifestation nationale par laquelle nous exigeons que le prochain gouvernement prenne une direction différente et prenne également à cœur les droits mentionnés dans l'article 23 ».