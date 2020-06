Nouvelle femme en lice pour devenir la première bâtonnière de Bruxelles

Les élections de l'Ordre français du barreau de Bruxelles s'ouvriront mardi et se tiendront jusque vendredi, selon une information diffusée lundi par le quotidien La Libre et confirmée par le bâtonnier sortant Michel Forges. Les résultats seront communiqués lors de l'assemblée générale du lundi 22 juin.

L'Ordre francophone du barreau de Bruxelles compte quelque 5000 avocats, ce qui en fait le plus grand barreau du pays et le 3e plus grand barreau francophone du monde, derrière le barreau de Paris en France puis celui de Montréal au Canada. La participation tourne généralement autour des 50%.

Maurice Krings, qui a été élu en 2018 comme dauphin, prendra ses fonctions au 1er septembre prochain. Ces élections départageront au poste de dauphin Emmanuel Plasschaert et Nathalie De Wulf. "Il y a eu plusieurs candidates dans l'histoire, mais aucune n'a encore jamais été élue", commente Michel Forges. "On savait depuis plus d'un an que Me Plasschaert était candidat et fin avril Me De Wulf, qui n'est pas sortie depuis très longtemps du conseil de l'ordre du reste, s'est manifestée. Avec le confinement, il n'y a pas eu de campagne au sens traditionnel du terme. L'élection va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'on va donner la priorité à une femme ? Les jeunes vont-ils apprécier qu'elle soit moins de l'establishment que Me Plasschaert, qui a davantage participé aux rouages de l'Ordre, qui est plus "dans les clous" ?"

Le lauréat accompagnera Maurice Krings pendant son mandat, ce qui lui permettra de se former au mieux pendant 2 ans.

Michel Forges est, comme le veut la tradition, candidat pour devenir la "belle-mère" du bâtonnier, une sorte de référent pendant un à deux ans. Les bâtonniers sortants ne sont que rarement désavoués par les votes. De son bilan, Michel Forges se dit fier d'avoir défendu des valeurs de solidarité en rassemblant par exemple les secrétaires, les membres du cabinet du bâtonnier et ceux de l'aide juridique, qui ne se mélangeaient traditionnellement pas, et en ayant mené à bien l'achat d'une maison d'avocats.

Le bâtonnier s'occupe principalement des relations avec les magistrats, des plaintes déposées par des particuliers et des règlements des conflits entre avocats.