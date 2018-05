Nouvelle campagne Child Focus dans le cadre de la journée des enfants disparus

Le spot qui sera diffusé à la télévision a été tourné par la réalisatrice flamande Fien Troch. Il montre le quotidien d'un couple et de leur fils. Mais à la fin, on prend conscience que chaque scène n'était en fait qu'un souvenir lié à un enfant disparu, détaillent les responsables de Child Focus dans un communiqué. À la radio, la parole est donnée aux parents d'enfants disparus pour qu'ils racontent eux-mêmes un beau souvenir.

Les spots sont diffusés du 21 au 27 mai sur plusieurs chaines de radio et de télévision. Le spot télévisé a été réalisé pour Child Focus en Belgique, mais il sera aussi utilisé par ses associations-soeurs en Roumanie et en Suisse. La Fédération européenne pour enfants disparus et sexuellement exploités, "Missing Children Europe", diffusera le spot en ligne, selon Child Focus.