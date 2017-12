Nouvel An : dans quel pays passera-t-on d'abord en 2018?

La ligne de changement de date résulte de conventions internationales et, à peu près à hauteur de l'Equateur, elle contourne certaines îles du Pacifique.

Ce sont notamment les Kiribati, Tokelau et Tonga qui passeront d'abord en 2018. Puis ce seront successivement la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le feu d'artifice du Nouvel An de Sydney pourra être suivi en direct sur le site internet sydneynewyearseve.com ce 31 décembre 2017 à partir de 12h50 GMT (13h50 heure belge).

Après ce sera au tour de l'Asie, de l'Afrique puis de l'Europe de célébrer le passage de l'an. A Istanbul, en Turquie, les rassemblements seront interdits place Taksim, en raison des craintes liées à la sécurité.

A Bruxelles, le feu d'artifice sera tiré devant l'Atomium. A Namur, ce sera du quai des Jonquiers et à Anvers le long de l'Escaut (à hauteur du Plantinkaai).

Quelques heures plus tard, ce sera au tour des Etats-Unis. La chanteuse Mariah Carey se produira à Times Square, à New York, où deux millions de personnes sont attendues. Comme dans de nombreux lieux, la présence policière y sera renforcée.

Au Brésil, la mairie de Rio attend trois millions de personnes sur la plage de Copacabana.

Et ce sera à Hawaï, un Etat américain au milieu du Pacifique, que l'on fêtera "le plus tard" le passage à 2018.