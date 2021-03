Nouveaux clients grâce à la crise sanitaire: nombre record de magasins de vrac en Wallonie en 2021

Le nombre de magasins qui vendent des produits dépourvus de tout emballage, soit en vrac, n'a cessé d'augmenter ces dernières années pour dépasser les 200 enseignes en 2021, relève l'asbl Ecoconso citée dans La Dernière Heure lundi.

En 2018, 150 magasins de ce type étaient répertoriés en Wallonie. En novembre 2020, on en comptait 205 et aujourd'hui, ils sont 218. "L'évolution est positive et le vrac continue son développement malgré la crise sanitaire. Selon le responsable du réseau vrac pour la Belgique, beaucoup de nouveaux clients se sont rendus dans les commerces de vrac depuis le début de la crise sanitaire. Certains points de vente ont vu leur fréquentation exploser. Il faut espérer que ces nouveaux adhérents conservent leur nouvelle habitude de consommation et continuent à se rendre dans les commerces de vrac après la crise", a indiqué au Parlement Céline Tellier (Ecolo), ministre wallonne de l'Environnement.

Les produits en vrac qui rencontrent le plus de succès sont les produits secs : pâtes, céréales, oléagineux, légumineux et chocolat. De plus en plus de produits liquides sont également proposés par ces enseignes : huiles, vinaigres, produits de cosmétique ou de nettoyage.