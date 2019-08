Nouveauté de la rentrée : première maternelle (presque) gratuite

La rentrée scolaire approche, et il y a du neuf pour les plus petits et leurs parents. Désormais, en vertu d’un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du mois de mars dernier, la gratuité est renforcée et encadrée en première maternelle.

Concrètement, les dotations et les subventions couvrent les frais de fonctionnement et l’équipement des écoles ainsi que la distribution de matériel. Une subvention spécifique de 50 euros par élève est maintenant destinée à l’achat des fournitures scolaires.

"Les années précédentes, les parents achetaient le matériel. Cette fois, nous avons passé une commande auprès de la Communauté française (ndlr : la Fédération Wallonie-Bruxelles). Par exemple des ciseaux et des marqueurs qui se retrouvent dans une armoire collective. Tout le monde est mis sur un pied d’égalité, sans différence de marques ou de prix. C’est aussi plus facile à gérer pour les parents", constate Sophie Collin, institutrice à Ohain.

"La seule chose qu’on nous a demandé d’acheter, c’est un cartable et un plumier, et les éventuelles sandales et tenue de gymnastique, confirme Laurent Delmas, papa de Giulia, qui s’apprête à rentrer à l’école à Pont-à-Celles. Le reste est gratuit, et c’est une bonne nouvelle".

Encore certains frais

Mais attention : cela concerne les périodes d’apprentissages, celles durant lesquels la présence de l’enfant est requise.

Une participation peut dès lors encore être réclamée pour le temps extrascolaire, pour l’encadrement des pauses de midi, pour le repas éventuel, pour la garderie du matin et du soir, pour la piscine (facturée au prix coûtant), pour les autres activités sportives ou culturelles (plafond de 45 euros maximum par année scolaire), ou pour des séjours pédagogiques avec nuitées (100 euros maximum).

Dans les écoles, on comprend l’objectif d’accessibilité poursuivi par ce décret, mais on craint certains effets pervers.

"Dès qu’on en a l’occasion, on sort. A proximité bien sûr, mais aussi un peu plus loin, dans les grandes villes pour aller voir un spectacle ou visiter un musée, explique Nicolas Maron, directeur de la même école d’Ohain. Cette réglementation ne va pas nous pousser à sortir plus souvent, alors qu’il est nécessaire d’emmener les enfants en dehors de l’école pour leur apprentissage. Ça va donc changer notre manière de fonctionner. Il va falloir peut-être choisir des excursions moins coûteuses, voire moins intéressantes parce qu’on sera limité par le budget. A titre d’exemple, la location d’un car coûte 500 euros pour une journée…"

Le principe de "gratuité" appliqué cette année aux classes accueillant les plus jeunes écoliers sera pourtant étendu à la deuxième maternelle en septembre 2020, et pour l’ensemble du cycle l’année suivante.