Nouveau test sérologique coronavirus : un résultat en seulement 15 minutes ?

Coris BioConcept, test sérologique permettant de détecter une réponse immunitaire contre deux marqueurs spécifiques du COVID-19, développé par trois biotech wallonnes, a été présenté mardi chez Unisensor (Seraing) en présence de Willy Borsus, ministre wallon de la Recherche et de l'Innovation.

Ce nouveau test, qui se présente sous la forme d'un test de grossesse, permet de déterminer en un quart d'heure si l'utilisateur a été contaminé et s'il a développé une réponse immunitaire neutralisante, potentiellement protectrice.

Coris BioConcept, Unisensor et Bio-X Diagnostics ont mis au point, grâce à la synergie de leurs compétences respectives, une solution rapide présentée comme première mondiale dans le cadre de la détection de réponses immunitaires contre le COVID-19.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : l'avis du professeur Yves Coppieters (ULB) sur l'utilité des tests "rapides"

Ce nouveau test sérologique permet d'identifier séparément des anticorps dirigés contre les antigènes NP et RBD, se distinguant ainsi des autres tests actuellement sur le marché qui ne permettent pas de différencier la réponse immune contre ces deux antigènes.

L'approche innovante proposée par les trois biotechs réside également dans la mise en place d'une unité de production locale wallonne, à Seraing plus précisément, capable de répondre très rapidement à une demande à grande échelle.

Le consortium souhaite rendre ce test accessible au plus grand nombre au travers de la vente en pharmacie ou via les médecins généralistes et maisons médicales. Cette pratique nécessitera cependant une modification du cadre législatif.