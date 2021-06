Nouveau système salarial dans les hôpitaux : la CSC appelle les soignants à la mobilisation lundi

A la suite de la réunion de lundi du groupe de pilotage IFIC, le nouveau système salarial qui entrera en application dans les hôpitaux au 1er juillet, la CSC Services publics a décidé mardi de quitter la table des négociations et appelle le personnel des institutions publiques francophones de tout le pays à se mobiliser lundi prochain. Des premières actions sont en cours de préparation dans les hôpitaux du réseau Iris à Bruxelles, dans différents centres hospitaliers à Liège ainsi qu’à Mons et Tournai.

La CSC Services publics a marqué un accord sur le protocole relatif aux descriptions de fonctions, mais pas encore sur celui pour la validation des barèmes. Le syndicat dit refuser de "signer un chèque en blanc" et veut des garanties préalables pour les agents nommés et pour le respect des principes généraux de la fonction publique.

"La Flandre n’a pratiquement plus d’hôpitaux publics et donc la réforme a moins d’incidence, alors que dans la partie francophone on a encore beaucoup de personnel nommé", remarque Véronique Sabel, secrétaire nationale CSC Services publics.

Le retrait de la CSC des négociations étant non suivi par les deux autres syndicats, il ne bloquera pas la mise en place de l’IFIC au 1er juillet. Elle espère cependant voir valider la proposition de la CSC Services publics, à savoir que les soignants du public obtiennent l’assurance de pouvoir naviguer entre l’ancien système salarial et le nouveau de l’IFIC, à leur avantage, tout au long de leur carrière, étant donné les questions qui restent en suspens. Ils ont seulement pour l’heure la possibilité de choisir entre l’un et l’autre, mais il n’est plus possible de sortir de l’IFIC une fois ce choix validé.