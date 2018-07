Nouveau record à la côte au mois de juillet avec 3,5 millions de touristes d'un jour

Le secteur du tourisme côtier a pu profiter pleinement de l'excellent temps estival en juillet. Avec 3,5 millions de touristes d'un jour et un taux d'occupation hôtelière allant jusqu'à 95 %, la côte a battu un nouveau record au mois de juillet. Ces chiffres viennent de la compagnie touristique de la province de Westtoer publiés ce dimanche.

Le bilan après le premier mois de vacances semble extrêmement positif sur la côte. 3,5 millions de touristes d'un jour sont partis chercher un peu de fraîcheur à la mer, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à juillet 2017. Juillet 2018, avec 1999 et 2006, est l'un des mois record sur la côte. Avec un pic notable le weekend du 21 et 22 juillet, avec 300.000 visiteurs et un taux d'occupation élevé dans le tourisme résidentiel.

Le secteur hôtelier a donc lui aussi enregistré de bons résultats. La plupart des hôtels avaient un taux d'occupation de 90 à 95 %. En raison des températures estivales, les dernières chambres se sont rapidement remplies grâce aux réservations de dernière minute. Le secteur hôtelier a également de belle perspective pour le mois prochain puisqu'il enregistre déjà un taux d'occupation favorable pour le mois d'août. Les maisons de vacances ont également connu un beau succès, malgré un léger recul de réservations. Dans l'ensemble, le secteur a enregistré une légère augmentation du nombre de nuitées.

Succès aussi pour les campings et les maisons de vacances

Les secteurs des maisons de vacances et les campings ont, eux, aussi, bien fonctionné en juillet et les perspectives sont bonnes pour la suite de l'été. "Le secteur touristique est optimiste pour août. Les prévisions pour les dix jours à venir sont à nouveau bonnes: soleil et chaleur. En cas de météo estivale, la mer permet de se rafraîchir. Et puis, le paysage du littoral et les plages restent un atout unique", estime Franky De Block, président de Westtoer, député au tourisme et président de West Tour. "Par temps chaud d'été, la mer rafraîchit. La toile de fond de mer et de plage reste un atout unique. Même avec une image contemporaine et une offre renouvelée, la côte se démarque de la foule.

En moyenne, 6 millions d'excursionnistes viennent sur la côte pendant les vacances d'été. La région semble donc déjà sur la voie d'un été au-dessus de la moyenne.