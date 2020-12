Nouveau record : 7.061.534€ récoltés pour Viva For Life

Pour cette huitième édition un peu spéciale, il faut le dire, vous avez une nouvelle fois été très généreux en donnant pas moins de 7.061.534€ au profit de Viva For Life.

Cette nouvelle somme permettra de financer de nombreuses associations actives auprès des enfants vivants chez nous dans la pauvreté.

Une année différente

Habituellement, le principe de Viva For Life est de placer le fameux cube au cœur d’une ville, mais cela n’a pas pu être le cas cette année. Coronavirus oblige, Adrien, Ophélie et Sarah ont vu leur résidence déplacée au pied de la tour Reyers.

Les 3 animateurs auront ainsi assuré 144 heures de direct poignant. Des témoignages édifiants ont une nouvelle fois démontré l’importance de la cause. Mais si les larmes ont pu couler par moments, votre soutien à distance au travers de vos messages et de vos dons auront permis de faire de cette huitième édition une nouvelle réussite.

Le précédent record de 5.658.352€ établi l’année dernière depuis la Grand-place de Tournai est donc battu !

En 7 ans d’existence, Viva for Life a permis de récolter plus de 25 millions d’euros et de financer 608 projets d’associations. Les dons permettent de financer des projets de terrain dans le domaine de la petite enfance en pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles.