Nouveau au 1er avril: les voitures devront être équipées du système e-call

Parmi les nouveautés qui vont prendre place ce 1er avril, la mise en place obligatoire du système e-call dans les les nouvelles voitures, un système d’appel d’urgence automatique disponible dans l’ensemble de l’Union européenne, qui permet aux centres d’appels de localiser et d’identifier les véhicules accidentés.





"Vous avez un accident très grave, mais il n’y a pas de témoins, donne pour exemple Benoît Godart de l’Institut VIAS, spécialisé dans la mobilité et la sécurité routière. Ça peut arriver la nuit, ça arrive régulièrement. Grâce au fait que l’airbag a explosé, le système va être directement et automatiquement enclenché".



L’e-call fait alors un appel automatique au numéro d’urgence, 112, par déclenchement de l’airbag. Un appel manuel existe aussi: il suffit d’appuyer sur un bouton logé dans le tableau de bord, toujours en cas d’urgence et non pas par exemple pour une simple panne de batterie. "Si une partie de ces appels sont des appels qui ne sont pas justifiés, ça va évidemment avoir un effet contre-productif".



D’où la nécessité pour des appels manuels d’un intermédiaire avec le 112 afin d’éviter son engorgement. Ces filtres existent déjà à petite échelle. Des constructeurs et des associations proposent quelques fois depuis des années un système e-call privé.

"Nous avons une société de gardiennage qui va réceptionner en direct l’appel, explique Xavier Van Caneghem, analyste à Europ Assistance. Nous savons déjà si c’est un problème mécanique. On peut éventuellement voir aussi s’il y a un problème médical, et c’est alors le 112 qui sera appelé directement par cette société de gardiennage ou le dépanneur".



L'équipement coûtera de 200 à 300 euros, à répercuter ou non dans le prix de vente du véhicule. Selon l’Union européenne, ce système e-call devrait épargner près de 2500 vies.