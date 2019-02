"Nous voulons rester en Belgique pour toute la vie": les parents de Mawda remercient les autorités belges

Ce samedi, les parents de la petite Mawda ont pu se réveiller plus tranquilles. Maggie de Block, secrétaire d'Etat à l’Asile et la migration, leur a octroyé ce vendredi un permis de séjour d’un an, renouvelable. Une décision qui fait reprendre le sourire à ce couple d’origine kurde.

« Nous sommes vraiment soulagés, nous n’attendons rien de plus », a réagi la maman de Mawda, interrogée ce samedi après-midi par la RTBF. Si cette décision survient un an seulement après le décès de leur fille, le couple remercie les autorités et la justice belge pour l’issue qui leur a été annoncée. « Nous nous en remettons à la loi belge. Nous savions que cela prendrait du temps, poursuit le papa, Nous n’étions pas bien, nous étions vraiment inquiets. Cela fait un an qu’on vivait dans l’inquiétude. Mais à partir d’ici, on est vraiment content. »

Les deux parents ainsi que leur fils, peuvent désormais entrevoir un avenir en Belgique. « On se sent vraiment en sécurité ici », ajoute l’homme. Concernant leurs perspectives, le couple est serein et se voit bien rester dans nos frontières. « Nous voulons rester en Belgique pour toute la vie. Si nous parvenons à obtenir un titre de séjour, nous voulons être comme tous les citoyens belges, travailler et s’intégrer », conclut le père de Mawda.